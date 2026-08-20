Libertadores: Flamengo elimina Cruzeiro e mantém vivo sonho do penta

O sonho do quinto título da Libertadores segue vivo para o Flamengo. Na noite dessa quarta-feira (19), o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã, no jogo de volta do confronto pelas oitavas de final do torneio continental. A partida foi transmitida ao vivo pela

. O jogo de ida, adiado em uma semana devido aos impactos de um terremoto que atingiu a Colômbia, ocorreu na última terça-feira (18).

O Del Valle se deu melhor e ganhou por 1 a 0, mesmo atuando no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué (Colômbia). A partida de volta será na próxima terça-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito (Equador).

Domínio rubro-negro

O confronto estava aberto. Na partida de ida, uma semana antes, os times empataram por 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte. O atacante Keny Arroyo abriu o placar para o Cruzeiro e o meia Lucas Paquetá deixou tudo igual.

Nos 20 minutos iniciais, foram pelo menos três boas oportunidades. Primeiro, aos quatro, uma cabeçada do zagueiro Léo Ortiz, livre, que saiu rente à trave esquerda. Depois, aos 12, com o goleiro Otávio travando Pedro na hora "H", depois de o camisa 9 ser acionado quase na pequena área.

Aos 18, quem ficou no quase foi o também atacante Samuel Lino, que pegou a sobra de uma bola afastada por Otávio e bateu forte de pouco antes da meia-lua. O chute passou à direita da meta do Cruzeiro, muito perto do gol.

Golaço da classificação

. O lateral William cruzou pela direita, a bola desviou no zagueiro Léo Pereira e o volante Jorginho afastou o perigo no limite. A bola não cruzou completamente a linha por muito pouco. O árbitro de vídeo (VAR) teve de ser acionado para se ter a certeza de que não havia sido gol.

A Raposa se animou e a virada poderia ter saído aos 12 minutos, em contra-ataque puxado por Kaio Jorge. O atacante saiu em velocidade pela direita, invadiu a área e chutou cruzado e rasteiro. A finalização saiu rente à trave.

Foi então que o Flamengo acordou e retomou presença no campo de ataque. Aos 16, Pedro recebeu de Arrascaeta na meia-lua e acionou Samuel Lino pelo lado esquerdo, próximo da pequena área. O atacante driblou William, bateu forte, indefensável para Otávio, marcando outro golaço no Maracanã.

O Cruzeiro tentou se lançar à frente, mas já não encontrava a mesma facilidade do começo da etapa final para chegar à área rubro-negra. O Flamengo, bem postado, segurou o ímpeto dos mineiros e celebrou a classificação às quartas de final.