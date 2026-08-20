Copa do Mundo Feminina 2027: veja os estádios onde a Seleção vai jogar

abrirá a Copa do Mundo do ano que vem no dia 24 de junho, no Maracanã. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (20) em evento na sede da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Zurique (Suíça).
Por ser o país-sede, o Brasil já está garantido no Grupo A do Mundial.
Confira abaixo os estádios que o Brasil vai passar até a grande final.
-24 de junho
- Maracanã, no Rio de Janeiro
-29 de junho
- Neo Química Arena, em São Paulo
-4 de julho
- Mané Garrincha, em Brasília
Caso avance naliderança do grupo
, a jornada rumo à final no Maracanã prevê jogos nos seguintes estádios:
-10 julho
- Arena Castelão, em Fortaleza (oitavas de final),
-16 julho
- Mineirão, em Belo Horizonte (quartas) e
-20 julho -
Neo Quimica Arena, em São Paulo (semifinal).
Se a seleção feminina passar emsegundo lugar no Grupo A
, a caminhada do time terá a seguinte ordem:
-11 julho
- Mineirão (oitavas de final),
-17 julho
- Arena Castelão (quartas de final)
-21 julho
- Maracanã (semifinal)A grande final do campeonato está marcada para 25 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
A Copa Feminina terá 64 jogos em oito municípios. A cidade que receberá mais partidas é São Paulo: dez, seguida por Rio e Fortaleza (nove), Belo Horizonte (oito), Brasília, Salvador, Porto Alegre e Recife (sete). O sorteio dos grupos será em dezembro deste ano, novamente na sede da Fifa.