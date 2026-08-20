Copa do Mundo Feminina 2027: veja os estádios onde a Seleção vai jogar

A seleção feminina do Brasil abrirá a Copa do Mundo do ano que vem no dia 24 de junho, no Maracanã . O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (20) em evento na sede da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Zurique (Suíça).

Por ser o país-sede, o Brasil já está garantido no Grupo A do Mundial.

Confira abaixo os estádios que o Brasil vai passar até a grande final.

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- Maracanã, no Rio de Janeiro

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- Neo Química Arena, em São Paulo

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- Mané Garrincha, em Brasília

Caso avance na

, a jornada rumo à final no Maracanã prevê jogos nos seguintes estádios:

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- Arena Castelão, em Fortaleza (oitavas de final),

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- Mineirão, em Belo Horizonte (quartas) e

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Neo Quimica Arena, em São Paulo (semifinal).

Se a seleção feminina passar em

, a caminhada do time terá a seguinte ordem:

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- Mineirão (oitavas de final),

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- Arena Castelão (quartas de final)

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- Maracanã (semifinal)

A Copa Feminina terá 64 jogos em oito municípios. A cidade que receberá mais partidas é São Paulo: dez, seguida por Rio e Fortaleza (nove), Belo Horizonte (oito), Brasília, Salvador, Porto Alegre e Recife (sete). O sorteio dos grupos será em dezembro deste ano, novamente na sede da Fifa.