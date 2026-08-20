Brasil bate Argentina e vai à semi de qualificatório para Pré-Olímpico

A seleção brasileira feminina de basquete levou a melhor sobre a Argentina e avançou às semifinais torneio classificatório para o Pré-Olímpico de 2028. Na tarde desta quinta-feira (20) em Guadalajara (México), as brasileiras derrotaram as hermanas por 58 a 53 na terceira e última rodada da fase de grupos. A armadora Bella Nascimento foi a cestinha do lado brasileiro, com 23 pontos e três rebotes.

Líder do Grupo A, o Brasil volta à quadra no sábado (22), em horário ainda indefinido. O adversário será o vencedor do duelo entre Canadá e México, que se enfrentam logo mais às 23h30 (horário de Brasília), pelo Grupo B. As duas equipes lideram a chave com duas vitórias e nenhuma derrota. As partidas do torneio têm

no canal da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no YouTube.

Brazil get it done and secure a spot in the semis! #FIBAOQT pic.twitter.com/2yhZk9IHjf FIBA Basketball (@FIBA) August 20, 2026

A vitória de hoje foi a segunda da Amarelinha no torneio na última terça (18), o Brasil superou a Nova Zelândia (56 a 53). Apesar do

, as brasileiras encerraram a fase de grupos no topo da chave A, com cinco pontos, e as hermanas ficaram em segundo lugar, com quatro.

O torneio classificatório começou com oito seleções, divididas em dois grupos. Apenas as primeiras duas colocadas em cada chave disputarão as semifinais no sábado (22). As equipes finalistas vão lutar no domingo (23) pela tão sonhada vaga antecipada no Pré-Olímpico. Programada para fevereiro de 2028, a competição definirá as 12 seleções que disputarão os Jogos de Los Angeles (LA 2028).

Caso o Brasil não vença o qualificatório, terá uma última chance de carimbar a vaga olímpica na Copa América, entre 3 e 11 de julho de 2027, em El Salvador. O torneio distribuirá vagas às quatro seleções primeiras colocadas.