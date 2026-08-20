Arthur Elias aprova logística em caminho do Brasil na Copa Feminina

O Brasil sai na frente dos principais concorrentes ao título da Copa do Mundo Feminina do ano que vem ao saber, com antecedência, o caminho que terá pela frente. É o que o técnico Arthur Elias disse nesta quinta-feira (20), após a confirmação das sedes pelas quais a seleção passará na fase de grupos do Mundial e no provável mata-mata
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A definição foi importante, dentro do que a gente esperava. A logística é favorável e a gente vai se antecipar no planejamento. Nossa meta é sempre se classificar em primeiro e, neste caso, é ainda mais importante, porque nos dá um dia a mais para preparação do jogo da semifinal e da final, disse Arthur, em depoimento ao canal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no YouTube e ao site da entidade.