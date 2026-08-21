Libertadores: Mirassol cai nos pênaltis e LDU será rival do Palmeiras

O conto de fadas do Mirassol na Libertadores chegou ao fim.

Estreante na competição, o time paulista foi superior aos equatorianos durante a maior parte do jogo, dando poucas chances à LDU, de excelente retrospecto contra brasileiros quando atua em casa. Nos 33 jogos anteriores, os campeões da América do Sul em 2008 perderam seis vezes e levaram a melhor em 22 ocasiões, com cinco empates.

Nas quartas de final, a LDU será a adversária do Palmeiras, que deixou para trás o Cerro Porteño (Paraguai) na última quarta-feira (19). Por ter feito campanha melhor na fase de grupos, o time do Equador será o mandante do jogo de volta do confronto. A ida será no Nubank Parque, em São Paulo.

Pressão na altitude de Quito

No jogo de ida, há uma semana, os times ficaram no 1 a 1 no Maião, em Mirassol (SP). Ou seja: uma vitória simples, para qualquer um dos lados, bastaria para se classificar.

O técnico Rafael Guanaes mandou a campo em Quito um time com vários reservas, priorizando a luta do Mirassol pela manutenção no Campeonato Brasileiro. O goleiro Walter e o zagueiro Willian Machado foram os únicos titulares do jogo passado contra a LDU a saírem jogando nesta quinta. Nomes como o meia Eduardo, autor do gol do Leão Caipira no Maião, ou o lateral Reinaldo sequer viajaram.

Tentando aproveitar os 2.850 metros de altitude de Quito para sufocar o Mirassol, a equipe da casa se lançou ao ataque. No primeiro minuto, o volante Sebastián González avançou desde a intermediária até a meia-lua e chutou forte para defesa de Walter, que espalmou para cima no susto.

Aos 29 minutos, na melhor chance dos anfitriões, José Cuero pegou a sobra de uma bola alçada da esquerda pelo também lateral José Carabalí e finalizou cruzado. O atacante Janner Corozo tentou desviar para as redes na pequena área, mas o zagueiro Lucas Oliveira se antecipou e salvou os paulistas.

À medida que a primeira etapa transcorreu, o Leão Caipira encaixou a marcação e assustou os anfitriões recuperando a posse com erros na saída de bola. A grande oportunidade veio aos 24, pouco antes da oportunidade perdida por Corozo. O meia Shaylon aproveitou a bobeada dos equatorianos, aproximou-se da entrada da área e chutou cruzado, mandando rente à trave direita.

Mirassol cresce, mas dá adeus

Na segunda etapa, com a LDU dando espaços e demonstrando alguma impaciência, o Mirassol marcou mais presença no ataque, mas pecava no último passe. A entrada de alguns dos considerados titulares, como o volante Neto Moura e os atacantes Alesson, Carlos Eduardo e Bruno Santos qualificou a equipe brasileira.

Na chance mais clara dos paulistas, aos 45 minutos, o lateral Daniel Borges mirou o canto de Gonzalo Valle em um chute de primeira, mas o goleiro do time equatoriano defendeu. Aos 48, na resposta dos anfitriões, o atacante Michael Estrada teve grande oportunidade após erro de William Machado na defesa, mas, na frente do gol, acabou desperdiçando a última bola do jogo.

Nos pênaltis, a primeira cobrança foi decisiva. O lateral Victor Luís teve a batida defendida por Valle. A partir daí, as equipes acertaram todos os chutes. O do atacante Fernando Cornejo, na quinta tentativa da LDU, definiu a classificação dos anfitriões e o adeus do Mirassol.

Vasco e Santos seguem na Sula

Adversários no último fim de semana pelo Brasileirão, Vasco e Santos se classificaram, nesta quinta, às quartas de final da Copa Sul-Americana. O Cruzmaltino foi ao Paraguai e goleou o Olímpia por 4 a 1, de virada, no Defensores del Chaco, em Assunção. No jogo de ida, há uma semana, em São Januário, no Rio de Janeiro, a rede não havia balançado.

O lateral Esteban Matus abriu o placar para os anfitriões, mas o volante Thiago Mendes e os atacantes David, Claudio Spinelli e Adson garantiram o triunfo vascaíno. Na próxima fase, os cariocas terão pela frente quem passar entre River Plate (Argentina) e Independiente Santa Fe (Colômbia).

O Peixe, por sua vez, segurou o empate sem gols com o Macará no Estádio Bellavista, em Ambato (Equador), beneficiando-se da vitória por 2 a 1 na Vila Belmiro, em Santos (SP), uma semana antes. O Alvinegro Praiano terá como adversário o Atlético-MG, que eliminou o Red Bull Bragantino na última quarta.