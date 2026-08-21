Libertadores pode ter semifinais 100% brasileiras pela primeira vez

Uma semana antes, na Argentina, os times empataram sem gols e os brasileiros também tiveram um jogador expulso: o volante Allan, a dez minutos do fim.
Aos 12 minutos da etapa final da partida em São Paulo, o Alvinegro perdeu o volante Raniele, que recebeu o segundo cartão amarelo após falta no atacante Enzo Copetti. Mesmo assim, aos 35, foi o time da casa que balançou as redes.
No retorno à equipe após longo processo de renovação contratual, o atacante holandês Memphis Depay cobrou falta a meia altura pela esquerda e o volante Breno Bidon, bem posicionado, apareceu na pequena área e desviou para marcar o gol da classificação.O rival do Timão na próxima fase será mais um argentino, o Estudiantes, que eliminou a Universidad Católica (Chile). Como a campanha adversária é melhor, o clube brasileiro terá que fazer o jogo de volta fora de casa.
Nós contra elesAlém do Corinthians, as quartas da Libertadores reúnem Flamengo, Palmeiras e Fluminense.
O Brasil ainda tinha mais dois representantes nas oitavas de final, mas o Cruzeiro foi superado justamente pelo Rubro-Negro e o Mirassol perdeu nos pênaltis para a LDU de Quito (Equador).
Atual campeão e único time brasileiro nas quartas que fará o jogo de volta em casa, o Flamengo pode pegar o Timão em uma semifinal. Além de os paulistas eliminarem o Estudiantes, os cariocas terão que deixar para trás o vencedor do confronto entre Independiente del Valle e Tolima, o único das oitavas que falta ser definido.Equatorianos e colombianos fazem o segundo jogo na próxima terça-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito
. Há três dias, na partida de ida, o Del Valle ganhou por 1 a 0 no Estádio Manuel Murillo Toro, na cidade colombiana de Ibagué. O duelo está atrasado devido ao terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na semana passada.O Palmeiras, vice em 2025, enfrentará a LDU. Assim como ocorreu com o Mirassol, o Verdão terá que decidir o confronto longe de São Paulo, nos 2.850 metros de altitude de Quito. A equipe do Equador fez campanha melhor na fase de grupos.
Se passar, o time alviverde pode ter como adversário o Fluminense. O próximo compromisso pela Libertadores será contra outro argentino, o Platense, que, assim como os cariocas, precisou dos pênaltis para despachar o Coquimbo Unido (Chile).
Três no máximoAté hoje, o máximo de clubes de um mesmo país a chegar simultaneamente às semifinais da Libertadores foi três - o que ocorreu duas vezes, apenas. Em 1966, quando essa fase foi disputada por sete clubes divididos em duas chaves, o futebol argentino emplacou River Plate, Boca Juniors e Independiente ao lado dos uruguaios Peñarol e Nacional, da Universidad Católica e do paraguaio Guaraní.
Em 2021, no atual formato da competição, Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras alcançaram o top-4 ao lado do Barcelona de Guayaquil. O time equatoriano foi quem frustrou a possibilidade de semifinais 100% brasileiras ao eliminar o Fluminense nas quartas daquela edição.
Bota deixa a SulaTambém na noite de ontem, o Botafogo venceu o Cienciano por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O resultado, porém, foi insuficiente para classificar o time alvinegro, que havia perdido nos 3.400 metros de altitude da peruana Cusco, no jogo de ida, por 6 a 1.
Comandado interinamente por Rodrigo Bellão, técnico do sub-20, após a demissão de Franclim Carvalho, o Glorioso até abriu cedo o placar no Rio de Janeiro com o atacante Danilo Pereira, aos sete minutos. A equipe da casa pressionou, criou oportunidades e teve um gol anulado de Danilo Santos, aos 35, após o árbitro de vídeo (VAR) constatar um toque de mão do volante na jogada.
Na etapa final, aos sete, o VAR ainda cancelou um pênalti em cima de Vitinho, alegando falta do lateral na origem do lance. A necessidade de marcar mais quatro gols para pelo menos levar a decisão aos pênaltis, foi demais. Melhor para o Cienciano, que festejou a classificação e terá pela frente o Montevideo City Torque (Uruguai) nas quartas.
Assim como na Libertadores, o Brasil ainda tem quatro representantes na Sul-Americana. A diferença é que dois deles se enfrentam já nas quartas: Atlético-MG e Santos. O São Paulo terá pela frente o Boca Juniors, enquanto o Vasco encara quem avançar entre River Plate e Independiente Santa Fe (Colômbia).