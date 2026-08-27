Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras

O brasileiro Alison do Santos, também conhecido como Piu, quebrou o recorde mundial na prova dos 400 metros com barreiras ao cravar 45s80 na Diamond League Zurique (Suíça), competição de elite do atletismo. Na tarde desta quinta-feira (27), Piu concluiu a prova 14 centésimos mais rápido que o detentor da marca anterior, o norueguês Karsten Warholm 45s94 na final dos Jogos de Tóquio, disputados em 2021.

Com a performance de hoje, Alison se junta ao norueguês como únicos atletas na história a fechar a da prova na faixa 45 segundos. Campeão mundial e medalhista olímpico, o brasileiro foi chamado de "Novo Rei dos 400m com barreiras" em postagem da Federação Internacional de Atletismo (Worlds Athletics) nas redes sociais. Piu dominou a prova desde o início e cruzou a linha de chegada com quase um segundo de vantagem sobre Warholm (46s69), segundo colocado. Em terceiro lugar ficou o nigeriano Ezequiel Nathaniel (47s50). Além de Alison dos Santos, o Brasil também contou com Matheus Lima (47s57), que chegou em quarto lugar.