Internacional e Grêmio ficam no zero pelas quartas da Copa do Brasil

Tudo igual no primeiro "Grenal" pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (27), Internacional e Grêmio ficaram no 0 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Quase 44 mil torcedores acompanharam o clássico de número 453 na história dos mais vitoriosos clubes do Rio Grande do Sul. O duelo, porém, teve mais transpiração do que inspiração, com muita briga em campo (46 faltas ao todo) e pouca qualidade técnica.

Os rivais se reencontram na próxima quinta-feira (3), às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, também em Porto Alegre. Um triunfo simples basta para qualquer um dos lados avançar às semifinais. Caso o jogo termine novamente empatado, a decisão será nos pênaltis.

No primeiro tempo, Inter e Grêmio estavam mais preocupados em mostrar quem estava mais pilhado do que em criar oportunidades. Foram 22 faltas (11 cometidas por cada lado) e muita discussão. O lance mais "quente" ocorreu nos acréscimos, quando Carlos Vinícius, ao derrubar Bruno Gomes, atingiu o rosto do zagueiro com o pé no momento da queda.

Os colorados pressionaram o árbitro Ramon Abatti Abel por um segundo cartão amarelo e a expulsão do atacante tricolor. Em meio às reclamações, mais atletas se estranharam em campo, como os zagueiros argentinos Gabriel Mercado, do Inter, e Walter Kannemann, do Grêmio.

A tensão entre as equipes seguiu na etapa final, mas, ao menos, os dois lados buscaram mais o gol. O Tricolor chegou primeiro, em uma finalização do volante Filip Krovinovic, da entrada da área, que o goleiro Matheus Cunha salvou com a ponta dos dedos.

A partir daí, o Colorado passou a pressionar o rival, ocupando o campo ofensivo e dificultando os contra-ataques gremistas, mas pecando na hora de concluir as jogadas. As entradas do meia Alan Patrick e do atacante Tonny Sanabria, recém-contratado, não surtiram efeito e a rede não balançou em Porto Alegre.

Demais confrontos

As quartas de final da Copa do Brasil iniciaram na última terça-feira (25), com o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Atlético-MG no Mineirão, em Belo Horizonte. O atacante Keny Arroyo colocou a Raposa em vantagem, mas o lateral Renan Lodi igualou para o Galo.

Na próxima terça-feira (1º), às 21h, o duelo será na Arena MRV, também na capital mineira. Em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Na quarta-feira (26), o Vasco derrotou o Vitória por 1 a 0 em São Januário, no Rio de Janeiro, em partida transmitida ao vivo pela Rádio Nacional. O atacante Andrés Gómez garantiu o triunfo do Cruzmaltino, que leva a vantagem do empate para o jogo de volta, quarta-feira que vem (2), no Barradão, em Salvador, às 21h30.

O Leão precisa vencer por dois gols ou mais no tempo normal para se classificar. Se igualar o placar agregado, leva a disputa às penalidades.

Também na última quarta, o Palmeiras abriu enorme vantagem no clássico paulista contra o Santos, ao vencer por 3 a 0 no Nubank Parque, em São Paulo. O Peixe não teve Neymar, poupado por conta do gramado sintético do estádio alviverde - o atacante tem evitado atuar nesse tipo de campo devido a lesões recentes.

O Alvinegro Praiano tem de ganhar por quatro ou mais gols de diferença na Vila Belmiro, em Santos (SP), na próxima quarta, para se classificar. Em caso de empate na soma dos placares, o confronto será definido nos pênaltis.