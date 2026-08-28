Brasil garante 3 bronzes na abertura do Grand Slam de judô na Suíça

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O segundo brasileiro a subir ao pódio nesta sexta (28) em Lausanne foi o paulista Michel Augusto, recém-campeão do Grand Prix de Lima. O paulista de 21 anos assegurou o bronze nos 60 kg após um difícil embate com o atual campeão asiático Ruslan Poltorastskii (Bahrein). Michel garantiu a vitória ao encaixar um yuko sobre o adversário no golden score (tempo extra de luta).

Na estreia, o judoca paulista bateu o belga Oliver Naert e depois, nas oitavas, venceu o israelense Yehonatan Veksler. Na luta seguinte, nas quartas, Michel perdeu para o sul-coreano Harim Lee e caiu para a repescagem. Na luta para seguir vivo na competição, o brasileiro reencontrou um velho conhecido: o francês Luka Mkheidze, atual vice-campeão olímpico. Diferentemente da final do ano passado no Grand Slam de Tbilisi (Geórgia), quando o francês levou o título, nesta sexta foi o paulista que derrotou Mkheidze com imobilização no golden score. A vitória garantiu o paulista na briga pelo bronze.