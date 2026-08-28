Brasil garante 3 bronzes na abertura do Grand Slam de judô na Suíça

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A amazonense Clarice Ribeiro, de 18 anos, faturou sua primeira medalha em Grand Slam da carreira ao derrotar a multimedalhista portuguesa Catarina Costa, 11 anos mais velha. Na luta final pelo bronze, Clarice levou a melhor ao desferir um yuko sobre a adversária, logo no início do combate.
Antes da disputa do bronze, Clarice somou três vitórias consecutivas: bateu a japonesa Yua Mori na estreia; derrotou a chilen Mary Dee Vargas nas oitavas e nas quartas superou a chinesa Wenna Zhuang, atual número 3 do mundo. No entanto, na semifinal, a amazonense sofreu revés por ippon da russa Marina Vorobeva.
O segundo brasileiro a subir ao pódio nesta sexta (28) em Lausanne foi o paulista Michel Augusto, recém-campeão do Grand Prix de Lima. O paulista de 21 anos assegurou o bronze nos 60 kg após um difícil embate com o atual campeão asiático Ruslan Poltorastskii (Bahrein). Michel garantiu a vitória ao encaixar um yuko sobre o adversário no golden score (tempo extra de luta).
Na estreia, o judoca paulista bateu o belga Oliver Naert e depois, nas oitavas, venceu o israelense Yehonatan Veksler. Na luta seguinte, nas quartas, Michel perdeu para o sul-coreano Harim Lee e caiu para a repescagem. Na luta para seguir vivo na competição, o brasileiro reencontrou um velho conhecido: o francês Luka Mkheidze, atual vice-campeão olímpico. Diferentemente da final do ano passado no Grand Slam de Tbilisi (Geórgia), quando o francês levou o título, nesta sexta foi o paulista que derrotou Mkheidze com imobilização no golden score. A vitória garantiu o paulista na briga pelo bronze.
A sexta (28) também foi de comemoração para a santista Rafaela Rodrigues, de 19 anos. Assim como a compatriota Clarice, a judoca subiu hoje pela primeira vez na carreira ao pódio de um Grand Slam. No combate pelo bronze, Rafaela venceu a uzbeque Sugdiyona Rafkatova, após sete minutos de golden score.
Antes, Rafaela superou a holandesa Naomi Van Krevel na estreia e, nas oitavas, ganhou da russa Karina Efimova. A brasileira cravou a terceira vitória do dia nas quartas, contra a japonesa Rin Takeuchi, campeã em junho do Grand Prix de Qingdao (China). No entanto, na semifinal, Rafaela sofreu revés para francesa Blandine Pont medalhista este não no Grand Slam de Tbilisi e Cazaquistão e caiu para a disputa do bronze.
Programação*
Sábado (29)
Categorias: Feminino (-63kg, -70kg) e Masculino (-73kg, -81kg)
Atletas: Nauana Silva (-70kg), Luana Carvalho (-70kg), Daniel Cargnin (-73kg), Guilherme de Oliveira (-73kg), David Lima (-81kg) e Gabriel Falcão (-81kg)
Horários: eliminatórias a partir das 3h e disputas por medalhas a partir das 12h
Domingo (30)
Categorias: Feminino (-78kg, +78kg) e Masculino (-90kg, -100kg, +100kg)
Atletas: Beatriz Freitas (-78kg), Marcelo Fronckowiak (-90kg), Rafael Macedo (-90kg), Giovani Ferreira (-100kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg)
Horários: eliminatórias a partir das 3h e disputas por medalhas a partir das 12h.
* Horários de Brasília