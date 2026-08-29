TV Brasil exibe final do Brasileirão Feminino Sub-17 neste domingo

. O duelo que vale a taça da competição nacional será disputado no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).
A decisão chega totalmente em aberto após um primeiro jogo eletrizante na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Com um ritmo intenso, as equipes marcaram 7 gols apenas no primeiro tempo. No entanto, paulistas e gaúchas ficaram no empate em 4 a 4. Caso o jogo deste domingo volte a terminar com igualdade no placar, a decisão do campeonato será definida com cobranças de pênaltis.
A transmissão integra a estratégia daTV Brasil
de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da final da competição sub-17, a emissora também exibe jogos das Séries A1, A2 e A3 do Brasileirão Feminino e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF).
A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.
As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam aRede Nacional de Comunicação Pública (RNCP)
, que podem retransmitir a programação daTV Brasil
em seus estados.
Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas
Aproveite o clima de decisão e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida doPrêmio TV Brasil Petrobras Para Elas
. A premiação criada pelaTV Brasil
e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.Ao vivo e on demand
TV Brasil
Acompanhe a programação da
pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.
Seus programas favoritos estão noTV Brasil Play
, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.Serviço
Brasileirão Feminino Sub - 17 Internacional x Ferroviária Domingo (30), a partir das 10h50, na TV Brasil