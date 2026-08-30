Parapan-Pacífico: nadadora Alessandra quebra recorde mundial

Neste sábado (29), na cidade de Walnut (Estados Unidos),

As provas do Parapan-Pacífico são disputadas no formato multiclasses, em que atletas de diferentes classes competem na mesma série. As classificações às finais e a definição das medalhas são feitas por meio do Índice Técnico da Competição (ITC).

Recorde mundial e dobradinha

O recorde mundial da brasileira veio na prova dos 100m peito, classes S4-9 e S11-14. Alessandra cravou 1min40s63.

A marca foi suficiente para Alessandra somar 1.033 pontos na prova, ficando com a prata.

O ouro foi para outra brasileira, a paulista Beatriz Flausino.

Mais dobradinhas

Nos 50m costas, classes S1-S5, o paulista Samuel Oliveira ficou com o ouro, e o mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, ficou com a medalha de bronze.

Nos 50m peito S3 (limitação físico-motora), a mineira Patrícia Pereira conquistou a medalha de ouro. A fluminense Lídia Cruz ficou com o bronze.

Mais uma prata com Lídia Cruz

Lídia Cruz ainda garantiu a prata nos 50m costas, classes S2-S5, com o tempo de 49s61.

A norte-americana Katie Kubiak, com 40s18 e 1045 pontos ficou com o ouro, estabelecendo o novo recorde das Américas. Leanne Smith, também dos EUA, completou o pódio.

O Brasil participa do evento com uma equipe de 16 nadadores no Parapan-Pacifico até esse domingo (30).