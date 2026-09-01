De virada, Coritiba vence Remo no fim da 25ª rodada do Brasileirão

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O Coxa se aproximou da zona de classificação à Libertadores, que envolve as cinco melhores campanhas da competição (o G-5). O clube paranaense foi a 37 pontos e assumiu o sétimo lugar. São três pontos de diferença para o Bahia, quinto colocado.

O Leão Azul, que atuou em casa e nutria a esperança de sair da zona de rebaixamento após pouco mais de cinco meses e meio, permanece no grupo das quatro piores campanhas da competição (o Z-4). A equipe paraense, que não vence há cinco jogos, está em 19º lugar, com 23 pontos.

As redes balançaram somente na etapa final. Aos dois minutos, o atacante Pedro Rocha cobrou escanteio pela esquerda e o volante José Welison, ao tentar afastar o perigo, cabeceou para a própria meta, abrindo o placar para o Coritiba.

O Remo empatou aos 15, em um golaço de Zé Ricardo. O meia recebeu pela esquerda, no bico da entrada da área, escapou da marcação do lateral JP Chermont e do volante Sebastián Gómez e chutou forte. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

A virada saiu quatro minutos depois, em pênalti cometido por JP Chermont em cima de Gabriel Taliari. O também atacante Yago Pikachu teve a cobrança defendida pelo goleiro Pedro Morisco, mas ele próprio aproveitou o rebote para marcar o segundo do Leão Azul.

Por 12 minutos, o Remo estava saindo da zona de rebaixamento pela primeira vez desde a quinta rodada. Mas aos 31, Paulo Roberto evitou que a bola saísse pela linha de fundo, quase na pequena área, e rolou para o também atacante Fabinho completar para as redes e deixar tudo igual.

Nos acréscimos, veio o gol da vitória paranaense. Aos 48, em contra-ataque puxado por Paulo Roberto, Pedro Rocha recebeu de Gómez e finalizou no canto esquerdo do goleiro Marcelo Rangel, garantindo os três pontos ao Coxa.

Confira os demais resultados da 25ª rodada:

Atlético-MG 2x1 Vitória

São Paulo 2x1 Red Bull Bragantino

Vasco 3x1 Cruzeiro

Athletico-PR 3x3 Fluminense

Flamengo 3x0 Botafogo - transmissão Rádio Nacional

Corinthians 0x1 Santos

Mirassol 1x1 Palmeiras

Grêmio 3x1 Chapecoense

Bahia 3x2 Internacional