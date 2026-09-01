Brasileirão Feminino: Bahia e Palmeiras ficam no 1 a 1 pelas quartas

transmitiu o duelo ao vivo.A partida opôs times que finalizaram a primeira fase separados por sete pontos. O Verdão, com 36 pontos, foi o terceiro colocado, enquanto as tricolores, com 29, ficaram na sexta colocação
. No jogo anterior entre as equipes, pela nona rodada, que foi exibido pela emissora daEmpresa Brasil de Comunicação
(EBC
), o placar ficou em branco, também na Fonte Nova.Quem abriu o marcador foi o Palmeiras. Aos 28 minutos, a lateral Raíssa Bahia - atuando como atacante - carregou a bola pelo meio e acionou a volante Brena.
A meio-campista, da entrada da área, chutou no canto esquerdo da goleira Yanne, que se esticou para defender, sem êxito.
O Bahia empatou em um contra-ataque letal, aos 44 minutos. Após grande defesa de Yanne em conclusão de Raíssa Bahia na pequena área, depois de cruzamento rasteiro da lateral Ana Guzmán pela direita, a meia Raquel saiu em velocidade e lançou Wendy Carballo pela esquerda.
A atacante uruguaia invadiu a área, escapou de Giovanna Campiolo e bateu. A bola desviou na também zagueira Pati Maldaner e saiu do alcance da goleira Kate Tapia.O equilíbrio se manteve na segunda etapa. As Palestrinas tiveram a oportunidade de voltar à frente aos 14 minutos, em pênalti cometido pela lateral Dan Nunes em Tainá Maranhão
. A também atacante Bia Zaneratto foi para a cobrança e bateu no canto direito baixo, mas parou em ótima defesa de Yanne.A goleira tricolor foi crucial outras vezes para evitar o revés em casa.
Aos 29, Tainá Maranhão recebeu pouco antes da marca do pênalti e rolou na esquerda para a atacante Gláucia finalizar cruzado e parar em Yanne. Dois minutos depois, a camisa 12 salvou um chute de Tainá Maranhão, dentro da área, na sobra de uma disputa entre Bia Zaneratto e a volante Ángela Gómez.A partida de volta será sexta-feira (4), na Arena Barueri, às 21h30 (horário de Brasília), novamente com transmissão da TV Brasil.
Uma vitória simples na grande São Paulo, para qualquer um dos lados, garante a classificação no tempo normal. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.