Brasileirão Feminino: Bahia e Palmeiras ficam no 1 a 1 pelas quartas

Tudo igual no confronto entre Bahia e Palmeiras pelas quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Na noite desta segunda-feira (31), as Mulheres de Aço e as Palestrinas empataram por 1 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A

transmitiu o duelo ao vivo.

. No jogo anterior entre as equipes, pela nona rodada, que foi exibido pela emissora da

(

), o placar ficou em branco, também na Fonte Nova.

A meio-campista, da entrada da área, chutou no canto esquerdo da goleira Yanne, que se esticou para defender, sem êxito.

O Bahia empatou em um contra-ataque letal, aos 44 minutos. Após grande defesa de Yanne em conclusão de Raíssa Bahia na pequena área, depois de cruzamento rasteiro da lateral Ana Guzmán pela direita, a meia Raquel saiu em velocidade e lançou Wendy Carballo pela esquerda.

A atacante uruguaia invadiu a área, escapou de Giovanna Campiolo e bateu. A bola desviou na também zagueira Pati Maldaner e saiu do alcance da goleira Kate Tapia.

. A também atacante Bia Zaneratto foi para a cobrança e bateu no canto direito baixo, mas parou em ótima defesa de Yanne.

Aos 29, Tainá Maranhão recebeu pouco antes da marca do pênalti e rolou na esquerda para a atacante Gláucia finalizar cruzado e parar em Yanne. Dois minutos depois, a camisa 12 salvou um chute de Tainá Maranhão, dentro da área, na sobra de uma disputa entre Bia Zaneratto e a volante Ángela Gómez.

Uma vitória simples na grande São Paulo, para qualquer um dos lados, garante a classificação no tempo normal. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.