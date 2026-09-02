Seleção brasileira terá 1ª convocação pós-Copa em 9 de setembro

A primeira convocação da seleção brasileira pós-Copa do Mundo está programada para a próxima quarta-feira (9), a partir das 15h (horário de Brasília). A data foi confirmada hoje pela CBF. O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores que enfrentarão Austrália e Índia em três amistosos fora do país na próxima Data Fifa (entre 21 de setembro e 6 de outubro). Os jogos serão os primeiros do ciclo de preparação para o Mundial de 2030, com sedes em Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai.

Ancelotti divulgará a lista de convocados na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com

na CBF TV, no YouTube. É grande a expectativa em torno da primeira lista do técnico italiano após a

nas oitavas de final do Mundial deste ano. Além de acompanhar os jogos no país, o treinador passou a última semana na Europa, acompanhando jogos com atletas brasileiros que defendem clubes franceses e ingleses.

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Na próxima quarta-feira, 9 de Setembro, às 15h (de Brasília), teremos a divulgação dos 26 nomes que disputarão os três amistosos que fazem parte da agenda da Seleção nos meses de setembro e outubro.



25/09 vs

29/09 vs

03/10 vs pic.twitter.com/8xu6MMmj5g brasil (@CBF_Futebol) September 2, 2026

O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes na casa dos adversários. O primeiro confronto será em 25 de setembro (uma sexta-feira), às 7h (horário de Brasília), no estádio Queensland Country Bank, em Townsville. Quatro dias depois, as duas seleções voltam a duelar, no mesmo horário, no estádio Suncorp, em Brisbane. Já a partida contra a Índia está programada para 3 de outubro (um sábado), às 11h, no estádio Salt Lake, em Calcutá.