CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Japão e Singapura

"Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo", argumentou o técnico Carlo Ancelotti, em depoimento à CBF.
"É mais uma oportunidade de nos reunirmos, de estarmos juntos, ter esse convívio, que é de fundamental importância para o nosso ciclo", complementou o coordenador geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, também ao site da entidade.Antes de Singapura, o Brasil três três compromissos - todos fora de casa. Os dois primeiros contra a Austrália, ambos em setembro. No dia 25, a bola rola a partir das 7h, no Queensland Country Bank, em Townsville. No dia 29, no mesmo horário, a partida será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Por fim, no dia 3 de outubro, a seleção brasileira enfrenta a Índia, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.
A convocação para os jogos na Austrália e Índia será na próxima quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Será a primeira lista de Ancelotti desde a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da última Copa.