CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Japão e Singapura

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, no fim da noite dessa quarta-feira (2), a realização de dois amistosos da seleção masculina no mês de novembro, ambos em Singapura. No dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), o adversário será o Japão. Três dias depois, às 7h, o Brasil encara os anfitriões.

"Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo", argumentou o técnico Carlo Ancelotti, em depoimento à CBF.

"É mais uma oportunidade de nos reunirmos, de estarmos juntos, ter esse convívio, que é de fundamental importância para o nosso ciclo", complementou o coordenador geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, também ao site da entidade.

A convocação para os jogos na Austrália e Índia será na próxima quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Será a primeira lista de Ancelotti desde a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da última Copa.