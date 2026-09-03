Dupla de Luisa Stefani vence estreia e avança à 2ª rodada do US Open

As adversárias na próxima rodada serão as vencedoras do duelo entre a dupla da italiana Sara Errani com a austríaca Lilli Tagger contra as norte-americanas Anicka Penickova e Kristina Penickova. A partida será nesta sexta-feira (4), em horário ainda a ser definido.
QUALIFICATION CONFIRMEDwta (@WTA) September 3, 2026
Gabriela Dabrowski & Luisa Stefani confirm their place at the WTA Finals Indian Wells!
Becoming champions in Dubai, Strasbourg & Eastbourne, as well as finalists at Wimbledon, gets them a place on the #TheUltimateStage #WTAFinals pic.twitter.com/Pr1LYijt59
Antes mesmo da estreia em Nova York, a parceria Brasil-Canadá comemorou a classificação antecipada para o WTA Finals, competição com as oito melhores duplas da temporada, entre os dias 8 e 15 de novembro em Indian Wells, na Califórnia (EUA). Stefani e Dabrowski formam a segunda melhor dupla do ano com três títulos (WTA 1000 de Dubai
) e WTA 250 de Eastbourne) e classificação à final de Wimbledon e às semifinais do Aberto da Austrália e de Roland Garros.
No ano passado, Stefani foi vice-campeã do WTA Finals na Arábia Saudita quando jogava em parceria com a húngara Timea Babos.
Outros resultados
Primeira brasileira a estrear nesta quinta (3) no US Open foi Laura Pigossi em parceria com a húngara Panna Udvardy. No entanto, elas se despediram precocemente do torneio, ao serem superadas por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0).
Estreias nesta sexta (4)
Cinco brasileiros entram em quadra nesta sexta (4) para a primeira rodada das duplas masculinas os horários seguem indefinidos. Ao lado do taiwanês Ray Ho, o gaúcho Marcelo Demoliner encara os norte-americanos Jackson Withrow e Nathaniel Lammons.
A dupla 100% brasileira formada por Rafael Matos e Orlando Luz terá pela frente os norte-americanos Nikita Samuel Filin e Brandon Carpico.
Ex-parciero de Rafael Matos nas quadras, o mineiro Marcelo Melo competirá no US Open ao lado do australiano John Peers. Eles medirão forças com a dupla do sérvio Miomir Kecmanovic com o australiano James Duckworth.
Por fim, a parceria do carioca Fernando Romboli com o francês Térence Atmane encara os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz.