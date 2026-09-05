TV Brasil transmite domingo decisão entre Itabirito e Minas Brasília

Neste domingo (6), a

transmite ao vivo a partida de volta da semifinal do Brasileirão Feminino Série A2 entre Itabirito e Minas Brasília. A decisão, que define uma das finalistas da temporada nacional, vai ao ar a partir das 10h50, direto da Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), com bola rolando às 11h.

Com o acesso à elite do Brasileirão Feminino Série A1 de 2027 já garantido por ambas as equipes, o foco total agora é o título da Série A2. Uma vitória simples basta para colocar qualquer um dos lados na final; em caso de nova igualdade no placar, a vaga será decidida nas cobranças de pênalti. Quem avançar enfrentará o vencedor da chave entre Atlético-PI e Vasco.

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o clima de decisão e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio

Petrobras Para Elas. A premiação criada pela

e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

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