TV Brasil transmite Ferroviária e Flamengo pelo Brasileirão Feminino

transmite neste sábado (5) o jogo que vale uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 2026.

, direto da Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo.

No confronto de ida, disputado no Estádio Luso-Brasileiro, as Meninas da Gávea venceram por 1 a 0, com gol de Mariana aos 3 minutos do primeiro tempo. Com essa vantagem, o

. As Guerreiras Grenás precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal.

As exibições fazem parte da estratégia da

, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país.

Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da

em seus estados.

Brasileirão Feminino

que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata com duelos de ida e volta.

Os times reunidos na Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.

Prêmio

A premiação criada pela

e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026.

, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Acompanhe a programação da

pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no

, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone.

Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Brasileirão Feminino Série A1 Ferroviária X Flamengo Sábado (5), a partir das 16h10, na

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