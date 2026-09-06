Rádio Nacional transmite Remo e Flamengo pelo Brasileirão hoje

leva ao ar neste domingo (6) a partida válida pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão 2026 entre Remo e Flamengo. As equipes duelam pelos 3 pontos direto do Estádio Mangueirão, em Belém, Pará.

A partida é decisiva para os objetivos opostos das duas equipes na competição: enquanto o time paraense, atual 19º colocado com 23 pontos, busca uma reação urgente na luta contra o rebaixamento, o Rubro-Negro, vice-líder com 51 pontos, entra em campo de olho na liderança da tabela.

As transmissões da

iniciam com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as emoções dos confrontos.

: a narração fica por conta de André Luiz Mendes com comentários de Marcelo Smigol, e Rafael Monteiro comanda a reportagem e o plantão de informações da rodada.

A

nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no

e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Brasileirão

O

, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América, junto ao campeão da Copa do Brasil.

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros, em um sistema de pontos corridos, uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o

, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da

. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da

reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da

. Os profissionais realizam o programa Stadium, de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil, às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Prêmio

Aproveite a transmissão do Brasileirão Masculino e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela

e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026.

, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Campeonato Brasileiro 2026 Remo x Flamengo, 6/9, a partir das 15h30, na

RJ, AM, OC e AS + RNCP e Parceiros

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