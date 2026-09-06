Dupla de Luisa Stefani vence mais uma e vai às oitavas do US Open

Na noite deste sábado (5), a parceria da brasileira quarta do mundo no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA) , com a canadense Gabriela Dabrowski teceira no mesmo ranking derrotou a italiana Sara Errani (9ª) e a austríaca Lilli Tagger (49ª em simples, 507ª entre as duplistas) por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5.

As adversárias de Luisa e Dabrowski na próxima fase do torneio disputado em Nova York (Estados Unidos), um dos quatro principais do circuito mundial (os Grand Slams), serão conhecidas neste domingo (6).

Ainda em horário a ser definido, a dupla formada pela húngara Fanny Stollar (34ª) e a estadunidense Asia Muhammad (47ª) encara a japonesa Eri Hozumi (68ª) e a eslovena Andreja Klepac (66ª).

"Minha primeira vez jogando contra a Ernani, uma jogadora que admiro e respeito muito, ótima competidora. E super feliz com a vitória e com a reviravolta no segundo set. Agora vamos com tudo para a próxima", disse Luisa, por meio da assessoria de imprensa.

Nesta temporada, a parceria entre a brasileira e a canadense conquistou três títulos em etapas do circuito da WTA realizadas em Dubai (Emirados Árabes Unidos), Estrasburgo (França) e Eastbourne (Inglaterra).

Nos outros Grand Slams do ano, elas alcançaram as semifinais no Aberto da Austrália e em Roland Garros, disputado em Paris (França), além de ficarem com o vice no Torneio de Wimbledon, em Londres, capital inglesa.

O desempenho de Luisa e Dabrowski já garantiu a dupla no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores parcerias do ano e será em Indian Wells (Estados Unidos), no mês de novembro.

Em 2026, o evento ocorreu na Arábia Saudita e a paulista foi vice-campeã ao lado da húngara Timea Babos (atualmente em 29º no ranking).

Resta um

Nas duplas masculinas, não deu para Marcelo Demoliner. Também neste sábado, a parceria do gaúcho, 63º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com o taiwanês Rey Ho (70º) não resistiu aos norte-americanos Nathaniel Lammons (87º) e Jackson Withrow (94º), que venceram por 2 sets a 1,parciais de 4/6, 7/6 (7-1) e 6/2.

O mineiro, 56º da ATP, disputa o US Open ao lado do australiano John Peers (76º).

Eles estrearam com vitória por 2 sets a 1 (3/6, 7/5 e 6/4), na última sexta-feira (4), para cima da parceria do australiano James Duckworth (71º em simples, 907º nas duplas) com o sérvio Miomir Kecmanovic (64º no individual, 912º entre os duplistas).

Na segunda rodada, Melo e Peers enfrentam Brandon Carpico (1103º) e Nikita Samuel Filin (739º), ambos dos Estados Unidos, em data e horário que ainda serão anunciados.

Também na sexta, os norte-americanos surpreenderam a parceria 100% brasileira formada pelo gaúcho Rafael Matos (16º) e o catarinense Orlando Luz (13º), que vinha de dois títulos seguidos. O triunfo foi por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7-5) e 7/5.

O Brasil ainda seria representado por Fernando Romboli (91º), mas o tenista carioca ficou fora por conta dos problemas físicos de Terence Atmane (92º em simples, sem ranking de duplas), com quem jogaria. O francês teve dores após a estreia na chave individual masculina.