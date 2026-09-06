Mirassol vence e mantém Vasco e Internacional na zona de rebaixamento

Melhor para o Mirassol, que venceu o Coritiba por 2 a 1 no Couto Pereira. Pior para Vasco e Internacional, que torciam por um revés do time do interior para terem chance de ultrapassá-lo.

O triunfo levou o Leão Caipira aos 28 pontos, ainda na 16ª colocação, a primeira fora do Z-4. O Cruzmaltino, com 25 pontos, perdeu para o Fluminense no sábado (5) e torcia pela derrota dos paulistas por dois gols de diferença para, mesmo com o tropeço no clássico, ficar a frente pelo saldo.

O Inter ainda joga pela 26ª rodada. Mais tarde neste domingo, o Colorado recebe o Santos no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h (horário de Brasília). Os gaúchos podem igualar a pontuação do Mirassol, mas seguirão atrás pelo número de vitórias, portanto, ainda na zona de rebaixamento. A equipe, no máximo, ultrapassa o Vasco caso pontue diante do Peixe.

Virada à paulista

Os gols em Curitiba saíram todos no segundo tempo. O Coxa saiu na frente aos 15 minutos, com Pedro Rocha desviando a finalização cruzada do também atacante Fabinho, tirando do alcance do goleiro Alex Muralha.

O Mirassol não demorou a igualar. Três minutos depois, o lateral Igor Formiga chutou da entrada da área pela direita e o atacante Gustavo Mosquito surpreendeu o goleiro Pedro Morisco ao aparecer no meio do caminho e completar para o gol.

Aos 29 minutos, o Coritiba balançou novamente as redes com o lateral Felipe Jonatan. O gol, porém, foi anulado com ajuda da tecnologia do impedimento semiautomático, que identificou a posição irregular do zagueiro Maicon na jogada.

A equipe paulista definiu o marcador aos 38 minutos, com Bruno Santos. O atacante recebeu de Igor Formiga pela direita, saiu da marcação do zagueiro Rodrigo Moledo e chutou no canto de Pedro Morisco.

Nos acréscimos, o Coritiba teve um pênalti marcado a favor, em cima de Rodrigo Moledo. Após rever a jogada no vídeo, o árbitro André Luiz Policarpo Bento viu que o defensor caiu na área ao tropeçar no lateral Bruno Melo - do próprio time - e cancelou a penalidade.

O Coxa, por sua vez, segue com 37 pontos, perdendo a chance de se aproximar de vez da zona de classificação à Libertadores (o G-5), que reúne as cinco melhores campanhas e que tem o Bahia na posição limite, em quinto, com 43 pontos.

Tricolores em festa

No sábado (5), o Fluminense derrotou o Vasco por 1 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro, com gol do meia Lucho Acosta, aos 15 minutos do segundo tempo. O Tricolor, com 45 pontos, continua na quarta posição, 20 pontos a frente do rival.

O Gigante da Colina corre risco de terminar a rodada em penúltimo lugar. Isso ocorre se o Inter pontuar contra o Santos e o Remo vencer o Flamengo em outro jogo que inicia às 16h deste domingo, no Mangueirão, em Belém, com transmissão ao vivo da

- o Leão Azul tem 23 pontos.

Outro tricolor a vencer ontem foi o São Paulo, que derrotou o Atlético-MG por 2 a 0 no Morumbis. O time da capital paulista foi a 33 pontos, três a menos que o Galo, que viu chegar ao fim uma invencibilidade de 14 partidas. O atacante Luciano e o lateral Iago, ambos na etapa final, fizeram os gols são-paulinos.