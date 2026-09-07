No Mundo da Bola recorda momentos épicos do esporte na Rádio Nacional

O programa No Mundo da Bola, histórica produção esportiva diária da

, resgata do vasto acervo preservado pela emissora pública acontecimentos marcantes do esporte que foram transmitidos nas ondas da

.

A novidade entra no ar em setembro para celebrar os 90 anos da emissora.

Apresentado pelo jornalista Rodrigo Ricardo e com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, o No Mundo da Bola é o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. A resenha foi lançada na

pelo narrador Antônio Cordeiro.

Referência em informação, análise e cobertura esportiva, acompanha gerações de ouvintes apaixonados pelo futebol e por outras modalidades.

"O objetivo da série é mostrar que a Rádio Nacional esteve presente em quase todos os grandes eventos esportivos ao longo desses 90 anos de história. A ideia é recordar grandes profissionais que trabalharam na emissora e destacar atletas tiveram e têm espaço nos programas da Nacional", conta Luiz Ferreira.

A sequência de conteúdos especiais entrou no ar no aniversário de 79 anos do programa. O material já apresentado no dial fica disponível no site da rádio. A produção relembra fatos, programas, narrações e grandes momentos da

no esporte brasileiro e no exterior durante o mês em que a emissora pública completa nove décadas.

O microfone da Nacional já capturou registros históricos. A rádio já abrigou comentaristas e cronistas que marcaram época. Um deles foi o inesquecível João Saldanha, também conhecido como João-sem-medo.

Entre as sonoras recuperadas pela série do No Mundo da Bola, a emissora já levou ao ar depoimentos do comentarista durante a cobertura da Copa do Mundo de 1970. No dia 10 de junho daquele ano, João Saldanha tranquilizava a torcida brasileira no intervalo do jogo entre Brasil e Romênia depois do gol da seleção adversária.

Não é somente nas Copas do Mundo que a

esteve presente. A emissora também marcou presença nos Jogos Olímpicos. Em 1952, o atleta José Telles da Conceição conversou com a

logo depois da conquista da medalha de bronze no salto em altura.

Naquela época, era comum que atletas de todas as modalidades usassem o microfone da emissora para passar uma mensagem aos familiares e fãs que ficaram no Brasil e, à distância, acompanhavam os feitos de seus ídolos no esporte.

Serviço

No Mundo da Bola série especial segunda a sexta, às 18h, na

:

Site: https://radionacional.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

X: https://x.com/radionacionalbr

Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

:

- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201

- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536

- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568

- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

:

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

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