No Mundo da Bola recorda momentos épicos do esporte na Rádio Nacional

O programa No Mundo da Bola, histórica produção esportiva diária daRádio Nacional
, resgata do vasto acervo preservado pela emissora pública acontecimentos marcantes do esporte que foram transmitidos nas ondas daNacional
.
A novidade entra no ar em setembro para celebrar os 90 anos da emissora.A série reúne gravações exclusivas e conteúdos raros que ajudam a contar o que de mais importante ocorreu em diversas modalidades esportivas no país e no mundo nesse período.
Apresentado pelo jornalista Rodrigo Ricardo e com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, o No Mundo da Bola é o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. A resenha foi lançada naRádio Nacional
pelo narrador Antônio Cordeiro.
Referência em informação, análise e cobertura esportiva, acompanha gerações de ouvintes apaixonados pelo futebol e por outras modalidades.No ar em rede de segunda a sexta, ao vivo, às 18h, a atração estreou em 1º de setembro de 1947.
"O objetivo da série é mostrar que aRádio Nacional
esteve presente em quase todos os grandes eventos esportivos ao longo desses 90 anos de história. A ideia é recordar grandes profissionais que trabalharam na emissora e destacar atletas tiveram e têm espaço nos programas da Nacional", conta Luiz Ferreira.
A sequência de conteúdos especiais entrou no ar no aniversário de 79 anos do programa. O material já apresentado no dial fica disponível no site da rádio. A produção relembra fatos, programas, narrações e grandes momentos daNacional
no esporte brasileiro e no exterior durante o mês em que a emissora pública completa nove décadas.
O microfone da Nacional já capturou registros históricos. A rádio já abrigou comentaristas e cronistas que marcaram época. Um deles foi o inesquecível João Saldanha, também conhecido como João-sem-medo.
Entre as sonoras recuperadas pela série do No Mundo da Bola, a emissora já levou ao ar depoimentos do comentarista durante a cobertura da Copa do Mundo de 1970. No dia 10 de junho daquele ano, João Saldanha tranquilizava a torcida brasileira no intervalo do jogo entre Brasil e Romênia depois do gol da seleção adversária.
Não é somente nas Copas do Mundo que aRádio Nacional
esteve presente. A emissora também marcou presença nos Jogos Olímpicos. Em 1952, o atleta José Telles da Conceição conversou com aNacional
logo depois da conquista da medalha de bronze no salto em altura.
Naquela época, era comum que atletas de todas as modalidades usassem o microfone da emissora para passar uma mensagem aos familiares e fãs que ficaram no Brasil e, à distância, acompanhavam os feitos de seus ídolos no esporte.
Serviço
No Mundo da Bola série especial segunda a sexta, às 18h, naRádio Nacional Rádio Nacional na internet e nas redes sociais
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- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
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Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
São Paulo: FM 87,1 MHz
Recife: FM 87,1 MHz
São Luís: FM 93,7 MHz
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Alto Solimões: FM 96,1 MHz
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