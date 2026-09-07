Desfile de 7 de Setembro homenageia pioneiras do futebol feminino

A homenagem celebra a trajetória da modalidade no Brasil, país que sediará a Copa do Mundo de Futebol Feminino em junho e julho de 2027.

Tricampeã mundial e técnica da Seleção Brasileira Feminina de Fut7 desde 2019, a baiana Dilma Mendes representará a geração de mulheres que enfrentou o preconceito e a falta de apoio anterior à regulamentação da prática que só deixou de ser legalmente proibida para mulheres em 1979. Dilma foi eleita três vezes a melhor treinadora do mundo de futebol 7 (também conhecido como society).

A primeira geração pós-profissionalização será representada por cinco ex-atletas que participaram da Copa do Mundo Experimental de Futebol Feminino, em 1988, na China. O Brasil terminou em terceiro lugar. São elas:

Lucilene de Souza Marinho, a Cebola;

Marisa Pires Nogueira;

Mariléia dos Santos, a Michael Jackson;

Iracema Ferreira (Rata);

Suzy Bittencourt de Oliveira.

O segundo grupo é formado por atletas cuja presença em campo avança pela década de 1990:

Miriam Soares;

Lunalva Torres de Almeida, a Nalvinha;

Elissandra Regina Cavalcanti (Nenê);

Yara Silva;

Miraildes Maciel Mota, a Formiga, atleta que disputou sete edições da Copa da Fifa, entre 1995 e 2019.

Como capitã da primeira Seleção Brasileira feminina, de 1988, sinto-me honrada de estar aqui, com outras pioneiras, disse Marisa, que além de ganhar a medalha de bronze junto com a equipe de 1988, participou da Copa do Mundo Feminina de 1991.

Para ela, a homenagem ficará marcada na história.

É sempre muito bom nos reunirmos. Ainda mais em um momento tão significativo como este. Representaremos não só nossas gerações e o legado que deixamos, mas o futebol feminino como um todo.