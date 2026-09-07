Brasil encerra Mundial de paraciclismo de estrada com cinco medalhas

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Nesta segunda-feira (7), último dia do evento, a paranaense Victoria Barbosa conquistou o bronze na prova de resistência da classe C1 (atletas com deficiências motoras severas, mas que utilizam bicicletas convencionais). A vitória foi da chinesa Wangwei Qian, seguida pela australiana Tahlia Clayton-Goodie.
Foi o segundo bronze de Victoria no Mundial. No último sábado (5), ela ficou em terceiro na prova do contrarrelógio da classe C1, também dividindo o pódio com Clayton-Goodie (ouro) e Qian (prata).
"Essa medalha [de segunda] tem um significado enorme, porque representa todo o trabalho, a dedicação e a entrega de cada dia. Queria mais, é claro, mas nem sempre as coisas acontecem da forma que imaginamos. Sei que Deus está no controle de tudo", escreveu a ciclista, em publicação na rede social Instagram.
Outro pódio de sábado veio com Lauro Chaman, no contrarrelógio da classe C5 (comprometimentos físico-motores mais leves). O paulista ficou com o bronze, superado pelo norte-americano Elouan Gardon, que chegou em primeiro, e o holandês Daniel Gebru, segundo colocado.
Já no domingo (6), a paranaense Jady Malavazzi se sagrou vice-campeã mundial na prova de resistência da classe WH3 (em que os atletas, que são cadeirantes, utilizam handbikes, bicicletas movidas com os braços). O ouro foi da francesa Anais Vincent, enquanto a australiana Lauren Parker completou o pódio, com o bronze.
A primeira medalha brasileira em Huntsville foi conquistada na sexta-feira (4), também na classe WH3, com Jéssica Messali, bronze no contrarrelógio. A paulista ficou apenas atrás de Parker (ouro) e Vincent (prata).