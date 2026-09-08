Vitória se afasta do Z-4 e mantém Grêmio ameaçado no Brasileirão

Em confronto direto para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vitória levou a melhor sobre o Grêmio. Na noite dessa segunda-feira (7), o Leão rubro-negro superou o Tricolor gaúcho por 1 a 0 no Barradão, em Salvador, na partida que encerrou a 26ª rodada da competição.

Após duas derrotas seguidas, o time baiano voltou a vencer e subiu para o 11º lugar, com os mesmos 32 pontos de Corinthians e Santos, ficando à frente por ter um triunfo a mais (nove a oito) que os paulistas. O Imortal, estacionado nos 28 pontos e ainda sem ganhar longe de casa, segue em 15º, a três pontos do Vasco, 17º colocado e que abre o Z-4, como é chamada a zona das quatro piores campanhas, que, ao final do Brasileirão, descem à Série B.

Com a bola rolando, o Vitória tomou a iniciativa. Aos cinco minutos, um chute do meia Matheusinho, da entrada da área, desviou na marcação e passou rente ao travessão. O Grêmio respondeu no lance seguinte e balançou as redes com Carlos Vinícius, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante.

O Leão obrigou Weverton a trabalhar aos 18, em contra-ataque pela esquerda com finalização cruzada do atacante Renê, salva pelo goleiro. A reação veio na sequência, com Carlos Vinícius acionado na área pelo volante Matías Villasanti e chutando forte, para boa defesa de Lucas Arcanjo.

. Como aos 29, no rebote de uma cobrança de falta pela esquerda, em que Matheusinho chutou quase da marca do pênalti e, não fosse o desvio no meio do caminho, teria aberto o marcador.

Em desvantagem, o Grêmio demonstrou nervosismo e não conseguiu reagir. Aos 37, Gustavo Martins saiu jogando errado e entregou nos pés de Fabri, que chutou por cima. Nos acréscimos, foi a vez de Wallace, parceiro de zaga, bobear com o também atacante Renato Kayzer, que não aproveitou. As chances perdidas acabaram não fazendo falta ao time da casa, que comemorou os três pontos.