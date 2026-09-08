Seleção feminina derrota Canadá e avança às oitavas do Mundial Sub-20

Brasil derrotou a Tanzânia por 4 a 1.
Líder do Grupo B, com seis pontos, o Brasil encerra a fase de grupos na próxima sexta (11), às 10h (horário de Brasília). A adversária será a Inglaterra, segunda colocada na chave, com quatro pontos. Se vencer ou empatar, o Brasil fica em primeiro lugar na chave e enfrentará nas oitavas o segundo colocado dos Grupos A, C ou D. A Amarelinha, comandada pela técnica Camila Orlando, busca o título inédito no Mundial.
As brasileiras dominaram a partida desde o início. Logo aos cinco minutos, Clarinha invadiu a área com perigo e foi derrubada. A árbitra marcou pênalti. Nogueira cobrou de canhota e abriu o placar para as brasileiras. O Brasil teve chance de ampliar aos 22 minutos, com um belo chute cruzado de Gio Canali que passou rente à trave do lado direito do gol canadense.
Dois minutos depois, por muito pouco Gisele não marca o segundo gol do Brasil, ao ficar sozinha cara a cara com a goleira na entrada da grande área. No entanto, a canadense Stephanie Schoeley derrubou a brasileira antes do chute. A árbitra marcou a falta e expulsou de campo a zagueira canadense. Após a expulsão, as canadense controlaram mais o meio-campo, mas não chegara a ameaçar o gol da goleira Ana Thaís.
Depois do intervalo, as brasileiras colocaram pressão e aos três minutos Vitorinha acertou um chute de fora e aumentou para 2 a 0 a vantagem brasileira. Três minutos depois, Clarinha rolou para Vitorinha na ponta direita que cruzou na medida para Brendha marcar o terceiro gol do Brasil. A partir daí, as canadenses se fecharam, a Amarelinha administrou o placar favorável até o fim.