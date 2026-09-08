Brasileiras são vice-campeãs da Copa América de futebol de cegas

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Esta foi a primeira edição da Copa América com quatro equipes além do Brasil, estavam Canadá, Argentina e México competindo em turno único na fase inicial. Para chegar à final, a Amarelinha somou duas vitórias sobre o Canadá (7 a 0) e sobre o México (2 a 0) e uma derrota, para a Argentina (1 a 0). As equipes mais bem colocadas (Brasil e Argentina) lutaram pelo título. Já as mexicanas ficaram com o bronze, após ganharem por 1 a 0 das canadenses.

Copa América Masculina

Já classificada às semifinais, a seleção brasileira masculina de futebol de cegos empatou em 0 a 0 com a Colômbia, no último jogo da fase de grupos, disputado na tarde desta terça (8). Seis equipes iniciaram o torneio, divididas em duas chaves. O Brasil competiu no Grupo 2 ao lado de Colômbia, Peru e Chile. Já na outra chave ficaram México, Costa Rica, Argentina e Guatemala.

O Brasil avançou às semifinais ao somar duas vitórias: 3 a 0 contra o Chile e 6 a 0 contra o Peru. A equipe brasileira,

, buca o sétimo título na Copa América.

As semifinais serão realizadas na próxima quinta (10), a partir das 15h (horário de Brasília). Os jogos têm

no canal da Federação Interacional de Esportes de Cegos a International Blind Sports Federation (IBSA) no YouTube.