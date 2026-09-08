Fluminense bate Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores

O volante Martinelli, com 37 jogos, e o goleiro Fábio, com 36, são os atletas que mais defenderam a equipe no torneio.
Com o triunfo no Rio de Janeiro, o Fluminense se classifica às semifinais mesmo se perder por um gol de diferença na partida de volta, na terça-feira que vem (15), às 19h (horário de Brasília), no Coliseo de Victoria, em Vicente López, região metropolitana de Buenos Aires.O Platense tem de ganhar por três ou mais gols de saldo para avançar. Se o placar agregado terminar empatado, a decisão da vaga será nos pênaltis.
Em um jogo bastante truncado, o Tricolor se sobressaiu pela eficiência no primeiro tempo. Aos 20 minutos, o meia Paulo Henrique Ganso desarmou Gastón Togni na defesa e deixou a bola com o também atacante Hulk. O camisa 7 lançou o volante Nonato, que teve liberdade para invadir a área e finalizar rasteiro na saída do goleiro Juan Cozzani.
Nove minutos depois, Ganso foi acionado na intermediária e encontrou Hulk na área com um belo passe no meio de três defensores. O atacante teve tempo de escolher o canto direito de Cozzani e mandar para as redes.
O Fluminense caiu de produção na etapa final, mas o Platense pouco fez para aproveitar. O Tricolor ainda teve uma grande chance para ampliar aos 45 minutos, com Germán Cano, que recebeu do volante Hércules nas costas da marcação argentina. O atacante, sozinho, tentou a finalização, mas sentiu o posterior da coxa e o chute saiu fraco, para lamento do torcedor, que espera que o gol perdido não faça falta.