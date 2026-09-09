Luisa Stefani vai às semifinais do US Open e sobe no ranking mundial

A paulista Luisa Stefani decide, nesta quarta-feira (9), um lugar na final de duplas do US Open. A parceria da brasileira, quarta do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), com a canadense Gabriela Dabrowski (3ª), encara as norte-americanas Robin Montgomery (187ª em simples, 570ª em duplas) e Ashlyn Krueger (60ª em simples, 610ª em duplas) por volta das 18h (horário de Brasília).

"Hoje [terça], foi uma questão de paciência em ficar no plano de jogo, voltar para o nosso trabalho de novo e de novo e de novo. Fizemos um bom trabalho em segurar o nosso saque mesmo quando ficou duro e pegamos o momento no final do segundo set para fechar em dois sets", comentou Luisa, em comunicado à imprensa.

. Além disso, elas conquistaram três títulos em etapas do circuito da WTA, em Dubai (Emirados Árabes Unidos), Estrasburgo (França) e Eastbourne (Inglaterra).

ela alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva.

. Se for campeã, a brasileira deixa o US Open como vice-líder da lista, atrás somente da tcheca Katerina Siniakova.

Nas duplas mistas, a brasileira venceu o Aberto da Austrália de 2023 ao lado do gaúcho Rafael Matos.