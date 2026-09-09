Luisa Stefani vai às semifinais do US Open e sobe no ranking mundial

Em 2026, a parceria atingiu pelo menos as semifinais em todos os Grand Slams. O melhor desempenho foi em Wimbledon, na capital inglesa Londres, quando chegaram à final
"Hoje [terça], foi uma questão de paciência em ficar no plano de jogo, voltar para o nosso trabalho de novo e de novo e de novo. Fizemos um bom trabalho em segurar o nosso saque mesmo quando ficou duro e pegamos o momento no final do segundo set para fechar em dois sets", comentou Luisa, em comunicado à imprensa.
. Além disso, elas conquistaram três títulos em etapas do circuito da WTA, em Dubai (Emirados Árabes Unidos), Estrasburgo (França) e Eastbourne (Inglaterra).É a terceira vez que Luisa chega tão longe no US Open. Em 2021, ao lado de Dabrowski, a brasileira sofreu uma lesão no joelho direito - que a deixou mais de um ano parada - justamente no duelo por um lugar na final. Em 2023, ela teve como parceira a norte-americana Jenifer Brady e caiu na semifinal para a dupla formada p
ela alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva.Com o resultado, a paulista garantiu, pelo menos, a subida para o terceiro lugar do ranking de duplas femininas da WTA na atualização da próxima segunda-feira (14), ultrapassando justamente Dabrowski
. Se for campeã, a brasileira deixa o US Open como vice-líder da lista, atrás somente da tcheca Katerina Siniakova.Luisa busca o primeiro título de Grand Slam em disputas femininas.
Nas duplas mistas, a brasileira venceu o Aberto da Austrália de 2023 ao lado do gaúcho Rafael Matos.