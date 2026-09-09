Ex-Palmeiras marca e São Paulo perde do Boca Juniors na Sul-Americana

Se ganhar por um gol de saldo, leva a decisão aos pênaltis.O técnico Dorival Júnior terá problemas para escalar o São Paulo no jogo de volta. Além de Jonathan Calleri ter recebido o terceiro amarelo e ficar suspenso, o também atacante Luciano deixou o gramado com dores logo no começo da etapa final e será reavaliado
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No primeiro tempo, a única chance real de gol foi do Tricolor. Aos 16 minutos, o lateral Iago, após uma saída de bola errada do Boca, cruzou da esquerda e Luciano, quase da marca do pênalti, cabeceou livre. O goleiro Álvaro Montero fez grande defesa.
O Boca retornou melhor do intervalo e abriu o marcador aos seis minutos. O lateral Lautaro Blanco cruzou de primeira e rasteiro pela esquerda, buscando Merentiel na pequena área. O atacante escapou do zagueiro Robert Arboleda e finalizou, para boa defesa do goleiro Rafael. O rebote, porém, sobrou nos pés do ex-jogador do Palmeiras, que, desta vez, não desperdiçou.
A missão são-paulina quase ficou ainda mais complicada. Aos 29 minutos, o árbitro chileno Piero Maza deu cartão vermelho direto ao zagueiro Domingos Duarte, após um carrinho na disputa de bola com o volante Leandro Paredes. Ao rever o lance no vídeo, o juiz percebeu que o português atingiu a bola e anulou a expulsão.O São Paulo esboçou uma pressão nos instantes finais em busca do empate, sem êxito. O jeito será buscar a classificação em casa.
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. O travessão e o goleiro Léo Jardim, com duas grandes defesas no fim do jogo, evitaram que o time carioca ficasse em desvantagem.O jogo de volta do confronto será na terça que vem, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 19h.
Uma vitória simples, para qualquer um dos lados, vale a classificação. Em caso de novo empate, a vaga nas semifinais será definida nos pênaltis.