Ex-Palmeiras marca e São Paulo perde do Boca Juniors na Sul-Americana

O São Paulo saiu no prejuízo no jogo de ida do confronto diante do Boca Juniors, na Argentina, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na noite de terça-feira (8), o Tricolor foi superado por 1 a 0 na Bombonera, em Buenos Aires.

Se ganhar por um gol de saldo, leva a decisão aos pênaltis.

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No primeiro tempo, a única chance real de gol foi do Tricolor. Aos 16 minutos, o lateral Iago, após uma saída de bola errada do Boca, cruzou da esquerda e Luciano, quase da marca do pênalti, cabeceou livre. O goleiro Álvaro Montero fez grande defesa.

O Boca retornou melhor do intervalo e abriu o marcador aos seis minutos. O lateral Lautaro Blanco cruzou de primeira e rasteiro pela esquerda, buscando Merentiel na pequena área. O atacante escapou do zagueiro Robert Arboleda e finalizou, para boa defesa do goleiro Rafael. O rebote, porém, sobrou nos pés do ex-jogador do Palmeiras, que, desta vez, não desperdiçou.

A missão são-paulina quase ficou ainda mais complicada. Aos 29 minutos, o árbitro chileno Piero Maza deu cartão vermelho direto ao zagueiro Domingos Duarte, após um carrinho na disputa de bola com o volante Leandro Paredes. Ao rever o lance no vídeo, o juiz percebeu que o português atingiu a bola e anulou a expulsão.

Vasco fica no zero

. O travessão e o goleiro Léo Jardim, com duas grandes defesas no fim do jogo, evitaram que o time carioca ficasse em desvantagem.

Uma vitória simples, para qualquer um dos lados, vale a classificação. Em caso de novo empate, a vaga nas semifinais será definida nos pênaltis.