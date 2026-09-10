Rádio Nacional transmite Independiente del Valle x Flamengo

O duelo será disputado no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, e a

transmite todas as emoções ao vivo a partir das 21h15.

Atual campeão do torneio, o Rubro-Negro terá pela frente o desafio dos 2.850 metros de altitude da capital equatoriana. O time chega às quartas após superar o Cruzeiro na fase anterior, garantindo a classificação com um empate em 1 a 1 fora de casa e uma vitória por 2 a 1 no Maracanã.

Do outro lado, o Independiente del Valle aposta na força como mandante para abrir vantagem. A equipe equatoriana liderou o Grupo H com 13 pontos e eliminou o Deportes Tolima nas oitavas de final com placar agregado de 4 a 1.

O jogo terá narração de André Luiz Mendes com comentários de Mário Silva. Mauricio Costa comanda a reportagem e o plantão da rodada.

A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Informações sobre a Copa Libertadores

Disputada anualmente desde 1960, a competição reúne as equipes mais qualificadas de cada país do continente, definidas por seus desempenhos nas ligas nacionais.

Considerada o equivalente sul-americano da Liga dos Campeões da Europa, a Libertadores consagra o campeão continental, que passa a representar a região no Mundial de Clubes.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da

. Os profissionais realizam o programa Stadium, de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil, às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

A premiação criada pela

e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados. Acesse até 31 de outubro.

Serviço

Copa Libertadores 2026 Ind. Del Valle x Flamengo, quinta-feira (10), a partir das 21h15, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS + RNCP e Parceiros. Além disso, partida também será transmitida pelo canal da Rádio Nacional no YouTube.

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Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

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