Ana Sátila é ouro em etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom

A brasileira Ana Sátila garantiu a medalha de ouro ao vencer neste sábado (12) a final do C1 (canoa individual) da última etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom em La Seul dUrgell (Espanha). A mineira de 30 anos concluiu a prova no em 103s85, deixando para trás a espanhola Miren Lazkano (104s55), que ficou com a prata, e tcheca Tereza Kneblova (104s64), medalha de bronze.

Esta foi a primeira medalha da brasileira na temporada. O pódio conta pontos no ranking classificatório para a Olimpíada de Los Angeles 2028. Sátila enfrenta um ano complicado, após a perda do pai em março. A canoísta contou com o apoio da família nas arquibancadas de La Seul dUrgell, a etapa mais importante da temporada, atrás apenas do Mundial.

Estou muito feliz, é um sonho para mim. Minha mãe está aqui hoje, me assistindo, e é o melhor dia que eu poderia ter para compartilhar essa vitória com ela, com minha família, meus companheiros e com todos, disse a canoísta, que volta a competir às 8h30 (horário de Brasília) deste domingo (13) na final do K1.