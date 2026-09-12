Brasil é hepatcampeão da Copa América de futebol de cegos em SP

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Esse título é muito importante. Estamos começando o ciclo para Los Angels 2028. O nosso último ciclo não foi tão bom quanto a gente esperava. colocamos os pés no chão e temos a certeza de que cada vez estamos mais fortes. Vamos nos preparar para estarmos fortes e buscar o título no Mundial aqui no Brasil, projetou Jardiel, em depoimento após o título ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Para chegar à final, o Brasil somou três vitórias e um empate. Na primeira fase, derrotou Chile (3 a 0) e Peru (6 a 0), e empatou sem gols com a Colômbia, encerrando a fase de grupos na liderança da chave 2. Na semifinal, a Amarelinha superou a Costa Rica por 2 a 0. A Copa América começou com 12 nações, divididas em dois grupos. O grupo 1 contava com México, Costa Rica, Argentina e Guatemala.

Maior referência mundial do futebol de cegos, o Brasil soma o segundo título no ciclo da Paralimpíada de Los Angeles 2028. Em julho, o país foi campeão dos Jogos Parasul-Americanos, em Valledupar (Colômbia). A seleção masculina é pentacampeã mundial (1998, 2000, 2010, 2014 e 2018) e paralímpica (Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020).

Argentina leva bronze

Segunda maior vencedora da Copa América com três títulos, a Argentina levou a melhor da disputa da medalha de bronze, ao superar a Costa Rica por 4 a 1. Atuais campeões mundiais e vice paralímpicos, os argentinos ficaram pela primeira vez fora da decisão continental na semi foram superados pela Colômbia nos pênaltis, após empate sem gols no tempo nos 40 minutos de partida.