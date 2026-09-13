Brasileirão Feminino A2: TV Brasil acompanha primeiro jogo da final

transmite, neste domingo (13), a partir das 10h50, a partida de ida da grande final do Brasileirão Feminino Série A2 entre Itabirito (MG) e Vasco (RJ). O duelo acontece na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais, às 11h.

O jogo de volta está marcado para o dia 20 de setembro no mesmo horário. Por ter feito melhor campanha nesta décima edição do torneio, o time cruzmaltino terá a vantagem de jogar o segundo e decisivo confronto em casa, no Rio de Janeiro, em local ainda a ser definido.

A briga pela taça promete muitas emoções. As equipes do Itabirito e do Vasco se classificaram no fim de semana passado com goleadas e demonstração de força em suas respectivas casas.

Esporte feminino

A transmissão integra a estratégia da

de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A2, a emissora também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino, a grande final da competição sub-17 e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a

(

), que podem retransmitir a programação da

em seus estados.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o clima de decisão e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas.

A premiação criada pela

e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026.

A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Clique aqui e acesse o link para votar até 31 de outubro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da

pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone.

O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Brasileirão Feminino Série A2 Final (ida) - Itabirito (MG) x Vasco (RJ) - domingo (13), a partir das 10h50, na

.

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube https://www.youtube.com/tvbrasil

X https://x.com/TVBrasil

Facebook https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br