Melhor entre os melhores: Alison dos Santos é campeão do Ultimate 2026

Recordista mundial há menos de 20 dias e invicto na temporada, o brasileiro Alison dos Santos cravou nova vitória nos 400 metros com barreiras. Neste domingo (13), Alison também conhecido como Piu foi o mais rápido entre os melhores do planeta que disputaram a primeira edição do Mundial de Atletismo Ultimate, em Budapeste (Hungria). Piu cruzou a linha de chegada em 45s98, deixando para trás seus principais adversários, o norte-americano Rai Benjamin (46s40) e o norueguês Karsten Warholm (46s78). Outro representante brasileiro, Matheus Lima concluiu a prova na sétima posição (48s67).

"Corri rápido, tive ótimos resultados e queria terminar a temporada lá no alto. O clima estava ótimo aqui em Budapeste, adorei a energia da torcida, foi incrível... Agora é hora de celebrar!", festejou Piu, duas vezes medadalhista olímpico com bronze (Tóquio 2020 e Paris 2024).

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Alison Dos Santos is on a whole new level, winning his second global title in the 400m hurdles with 45.98 and becoming the only man to ever run under 46 seconds more than once #WorldAthleticsUltimate pic.twitter.com/PKb8UGnbcI World Athletics (@WorldAthletics) September 13, 2026

Esta foi a primeira vez no ano que Piu competiu com Rai Benjamin, campeão olímpico em Paris 2024 nos 400m com barreiras na ocasião Piu levou a medalha de bronze. Depois dos Jogos, o norte-americano tem se dedicado mais à disputa dos 400m rasos.

O Mundial Ultimate ocorrerá a cada dois anos, reunindo atletas de elite (campeões olímpicos, mundiais, vencedores da Diamond League e os mais bem colocados no ranking).

Considerado o "Novo Rei dos 400m com barreiras" pela Federação Internacional de Atletismo (Worlds Athletics) ao quebrar ao estabelecer o novo recorde mundial da prova (45s80) no último dia 27, Piu vem empilhando títulos. Venceu as seis etapas da Diamond League nos 400m com barreiras ficou ausente só na de Londres, em julho , a mais recente delas em Bruxelas (Bélgica) no último domingo (5), com a marca 46s70. Alison também sobrou na pista no Troféu Brasil deste ano, com direito à quebra de recorde (46s48) na competição.