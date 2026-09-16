Thais Lima brilha nos pênaltis e Brasil segue na Copa Feminina sub-20

tricampeões do torneio, por 5 a 4 nos pênaltis, após um empate por 1 a 1, com bola rolando na cidade de Katowice.

Em busca de um título inédito, as brasileiras encaram o ganhador de Espanha e Portugal, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira, às 13h30 (horário de Brasília), também em Katowice.

A goleira Thais Lima, do Benfica (Portugal), foi a protagonista da classificação ao defender a primeira cobrança norte-americana na disputa de pênaltis. A seleção comandada por Camilla Orlando, por sua vez, teve 100% de aproveitamento nas penalidades.

Os Estados Unidos foram melhores no primeiro tempo, mesmo sem terem oportunidades claras. O Brasil encontrou dificuldades para trocar passes e, por vezes, cedeu contra-ataques às adversárias, que saíam em velocidade a partir do meio-campo.

Na volta do intervalo, as brasileiras, enfim, conseguiram se impor. Aos três, a atacante Brendha, do Flamengo, depois da marca do pênalti, finalizou por cima. Seis minutos depois, a meia Nogueira, da Ferroviária, chutou da entrada da área e mandou rente à trave esquerda.

A pressão do Brasil deu resultado aos 13 minutos. Após cruzamento pela esquerda da meia Clarinha, do Benfica, a zagueira Sofia, do Flamengo, cabeceou no canto da goleira Caroline Birkel. A bola ainda bateu na trave antes de entrar no gol dos Estados Unidos.

A vantagem, porém, durou apenas quatro minutos. Aos 17, a meia Ainsley McCammon chutou de fora da área, a bola desviou na zagueira Thay, do Botafogo, e foi no canto direito de Thais Lima.

As norte-americanas quase viraram aos 34 minutos. A lateral Hope Munson cruzou pela direita e Sealey Strawn desviou na pequena área, para grande defesa de Thais Lima. Na sobra, a também atacante Alex Buck acertou a trave esquerda.

Com liberdade, a meia do Flamengo buscou o ângulo esquerdo e o chute passou muito perto do travessão.

O duelo se estendeu por mais 30 minutos de prorrogação sem que as seleções conseguissem balançar as redes. A decisão, então, foi para os pênaltis, quando brilhou a estrela de Thais Lima.

A goleira brasileira defendeu a primeira cobrança norte-americana, de Emeri Adames, no canto esquerdo. Na sequência, Brendha colocou a seleção canarinha em vantagem. McCammon igualou, mas a atacante Gisele, do Grêmio, manteve o Brasil na frente.

As meias Y-Lan Nguyen e Lilyana Joseph e a lateral Aven Alvarez também balançaram as redes, mas Emilly e a atacante Aninha, do Internacional, converteram os respectivos chutes e não deixaram as rivais reagirem. Coube à zagueira Bianca, outra representante das Gurias Coloradas, fazer o gol da classificação.