Ancelotti convoca Martinelli, do Fluminense, para amistosos na Ásia

A convocação do atleta do Fluminense se deu após a lesão do atacante João Pedro, do Chelsea (Inglaterra), que se contundiu.

Esta será a primeira chance de Martinelli com a Amarelinha. O volante de 24 anos tem 333 partidas (18 gols) pelo Fluminense, sendo o atleta revelado no clube com mais jogos no time. Ele é também o jogador com maior número de partidas pelo clube em Libertadores (39), participando da campanha do título de 2023.

No próximo dia 25, o jogo está marcado para 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank, em Townsville. Quatro dias depois, as equipes se enfrentam no Suncorp Stadium, em Brisbane, no mesmo horário.

O duelo com os anfitriões será no dia 3 de outubro, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

A trinca de amistosos abre o ciclo da seleção verde e amarela rumo à Copa do Mundo de 2030, que terá seis sedes: Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Brasil vem de uma eliminação nas oitavas de final do Mundial deste ano, realizado em Estados Unidos, México e Canadá.

Entre os 26 convocados por Ancelotti para os jogos contra Austrália e Índia, nove estiveram na última Copa: os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, o lateral Douglas Santos, os volantes Bruno Guimarães e Danilo Santos e os atacantes Endrick, Rayan, Raphinha e Vinícius Júnior.