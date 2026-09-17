SP Open: após revés, Naná Silva dá volta por cima e avança nas duplas 

A paulista Nauhany Silva, a Naná, foi eliminada nas oitavas de final da chave individual no início da tarde desta quinta-feira (17). Horas depois, veio a redenção, ao lado da conterrânea Victória Barros, também 16 anos, com a classificação às quartas de final nas duplas.

O dia não começou bem para Naná, número 660 do ranking de simples da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês).

Única brasileira a passar da primeira rodada, na quarta-feira (16), com a vitória por 2 sets a 1 (5/7, 6/4 e 7/5) sobre a australiana Astra Sharma (atual 1170ª, foi 84ª do mundo em 2022), a paulista não encaixou o jogo contra a espanhola Kaitlin Quevedo (105º) e perdeu por 2 a 0 (6/2 e 6/1).

Naná, porém, não se deixou afetar. Atualmente em 434º lugar entre as duplistas no ranking da WTA, a paulista voltou a quadra com Victória (1066ª nas duplas, 827ª em simples).

As promessas do tênis brasileiro tiveram pela frente a parceria da norte-americana Rasheeda McAdoo (108ª) com a australiana Alexandra Osbourne (133ª), ambas de 31 anos - quase o dobro da idade das brasileiras.

Após saírem atrás com um 6/3, Naná e Victória reagiram no segundo set e venceram por 7/6, com 7-2 no tie-break (desempate). Na terceira parcial, definida com um super tie-break (em que ganha a dupla que chegar primeiro a 10 pontos), as paulistas levaram a melhor por 10 a 6, garantindo a classificação.

Nas quartas, as brasileiras terão pela frente a dupla formada pela russa Anastasia Tikhonova (80ª) e a ucraniana Valeriya Strakhova (92ª). O jogo será na quadra 1 do Parque Villa-Lobos, às 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira (18).

Na briga pelo bi

Além delas, a também paulistana Luisa Stefani, número três do mundo e que atua ao lado da canadense Gabriela Dabrowski (5ª), segue na briga pelo bicampeonato do SP Open. Também nesta quinta, elas não tiveram dificuldades para vencerem a fluminense Rebeca Pereira (471ª) e a paulista Marjorie Souza (664ª) por 2 sets a 0 (6/0 e 6/1).

A dupla adversária nas quartas é formada pela tcheca Dominika Salkova (146ª) e a espanhola Quevedo - que ocupa o 888º lugar do ranking da WTA entre as duplistas. O duelo será na sequência da partida de Naná e Victória, também na quadra 1, após 16h.

Luisa e Dabrowski vivem uma temporada histórica, marcando presença nas semifinais dos quatro principais eventos da modalidade, os chamados Grand Slams, chegando à final em Wimbledon, na capital inglesa Londres. Este ano, são três títulos nos torneios de Dubai (Emirados Árabes Unidos), Estrasburgo (França) e Eastbourne (Inglaterra).

Quedas nas duplas

As outras duplas com brasileiras que jogaram nesta quinta foram eliminadas. A paulista Ana Candiotto (228º) e a brasiliense Luiza Fullana (360ª) perderam das chinesas Yiming Dang (232ª) e Xaodi You (227ª) por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4).

Medalhista olímpica de bronze nos Jogos de Tóquio (Japão) ao lado de Luisa, a paulista Laura Pigossi (86ª) jogou o SP Open com a russa Ekaterina Ovcharenko (124ª). Elas foram superadas pela parceria da tcheca Vendula Valdmannova (147ª) com a norte-americana Mary Stoiana (282ª nas duplas, 116ª em simples) por 2 a 0 (6/3 e 6/1).

Já a carioca Ingrid Martins, atuando com a argentina Jazmin Ortenzi (398ª entre as duplistas, 160ª em simples), despediu-se com revés em dois sets (6/3 e 6/1) para as norte-americanas Anna Rogers (95ª) e Allura Zamarripa (132ª). As ganhadoras podem entrar no caminho de Naná e Victória caso as brasileiras vençam o jogo desta sexta.