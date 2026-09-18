Pela quinta vez, Brasil põe "trinca" nas semifinais da Libertadores

Libertadores chega às semifinais com três clubes do mesmo país na briga pelo título. A classificação do Flamengo diante do Independiente del Valle (Equador) confirmou a "trinca" ao lado de Fluminense e Palmeiras. O "intruso" é o Estudiantes (Argentina).
Cinco anos atrás, Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG tiveram a companhia do Barcelona de Guayaquil entre os semifinalistas, na primeira "trinca" brasileira da história. O Rubro-Negro despachou os equatorianos e o Verdão eliminou o Galo. Na final, os paulistas levaram a melhor. Uma decisão que pode se repetir em 2026 e que, coincidentemente, será no mesmo lugar: o Centenário, em Montevidéu (Uruguai).
Em 2022, o Athletico-PR superou o Palmeiras em uma das semifinais. Na outra, o Flamengo tirou o Vélez Sarsfield (Argentina), levantando a taça na decisão contra o Furacão. Já em 2023, a "trinca" teve Verdão (eliminado pelo Boca Juniors), Internacional e Fluminense - o Tricolor despachou o Colorado e foi campeão em cima dos argentinos.
Sufoco no MaracanãNa noite de quinta-feira (17), com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, o Flamengo empatou por 1 a 1 no Maracanã e se beneficiou da vitória por 2 a 0, uma semana antes, no Estádio Olímpico Atahualpa, nos 2.850 metros de altitude de Quito.
O Rubro-Negro jogou a maior parte da etapa final com um a menos após expulsão do volante Jorginho, mas a estrela do meia Giorgian de Arrascaeta sacramentou a classificação.
O primeiro tempo iniciou sob controle do Flamengo, que poderia ter aberto o placar aos 13 minutos. O atacante Bruno Henrique foi lançado pelo meia Lucas Paquetá em contra-ataque e finalizou na saída de Aldair Quintana, mas o goleiro defendeu com o pé.
Aos poucos, o Del Valle equilibrou as ações. Na primeira oportunidade mais clara, saiu o gol equatoriano. Aos 30, o zagueiro Léo Pereira tentou afastar a bola no meio-campo, mas furou o chute, e Hugo Quintana aproveitou. O volante lançou Matías Perelló, que ganhou do lateral Ayrton Lucas, invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. O goleiro Agustín Rossi deu rebote e o também atacante Djorkaeff Reasco mandou para as redes.
A etapa final teve contornos dramáticos para o Flamengo. Aos sete minutos, Lucas Paquetá deu um tapa no zagueiro Mateo Carabajal e levou cartão amarelo, para revolta dos jogadores do Del Valle, que pediram expulsão do meia rubro-negro e intervenção da arbitragem de vídeo.
Aos 19 minutos, o time brasileiro não escapou do cartão vermelho. Pior para Jorginho, que recebeu o segundo amarelo ao acertar o rosto do volante Jordy Alcívar e deixou a equipe carioca com um homem a menos.
A pressão equatoriana quase foi recompensada aos 32 minutos, com o atacante Yandri Vázquez balançando as redes no rebote de escanteio batido pelo meia Júnior Sornoza. O gol foi anulado por impedimento de Carabajal, que participa da jogada ao disputar a bola com Rossi.
Preocupado, o torcedor no Maracanã pôde respirar aos 38 minutos com certa "ajuda" do goleiro do Del Valle. Depois de um chutão de Rossi desde o campo defensivo, a bola cruzou o gramado, quicou alto duas vezes e encobriu Aldair Quintana. Esperto, Arrascaeta tomou a frente e completou de cabeça para as redes. Alívio no Rio de Janeiro.
Brasil quase 100%O Flamengo terá pela frente o "forasteiro" Estudiantes. Na última quarta-feira (16), o time argentino venceu o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, evitando o que seria uma inédita semifinal 100% brasileira. O volante Alexis Castro fez o gol do clube de La Plata. Nos acréscimos, o atacante Memphis Depay teve a chance do empate em cobrança de pênalti, mas isolou o chute.
O outro confronto será entre Fluminense e Palmeiras, o que significa que, pela oitava edição seguida, a Libertadores terá um finalista do Brasil. Por ter campanha melhor, o Verdão será mandante da segunda partida. Na terça-feira (15), o Tricolor se classificou ao eliminar o Platense (Argentina) graças a soma dos placares dos jogos (3 a 2).
Na quarta, a equipe paulista foi superada por 3 a 2 pela LDU no Estádio Casa Blanca, em Quito. Como havia vencido no Nubank Parque, em São Paulo, uma semana antes, por 1 a 0, a vaga às semifinais foi decidida nos pênaltis, com brilho do goleiro Carlos Miguel, ao defender duas cobranças.
No primeiro tempo, o volante Marlon Freitas colocou o Palmeiras a frente, mas o zagueiro Luis Segóvia empatou. Na volta do intervalo, Vitor Roque fez o segundo dos alviverdes. Na reta final, o também atacante Michael Estrada, com dois gols, decretou a virada. Nas penalidades, Carlos Miguel parou as cobranças do meia Lucas Rodríguez e de Segóvia, garantindo o Verdão pela 13ª vez em uma semifinal de Libertadores.
Copa Sul-AmericanaO Atlético-MG conheceu, na noite de quinta, o adversário pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Será o uruguaio Montevideo City Torque, que venceu o Cienciano por 3 a 0 no Centenário. Na ida, uma semana antes, os peruanos tinham ganhado por 2 a 0 nos 3,4 mil metros de altitude de Cusco, no Estádio Garcilaso de la Vega.
Os atacantes Salomón Rodríguez e Nahuel da Silva fizeram os gols do City Torque. O time pertence ao City Football Club, mesmo grupo do qual fazem parte o Manchester City (Inglaterra) e, desde 2023, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia. A partida terminou em confusão entre atletas das equipes uruguaia e peruana.
O Galo será anfitrião do jogo de volta contra o City Torque. No outro confronto, o Vasco terá de fazer a segunda partida diante do Boca na Argentina. A final da Sul-Americana será no dia 21 de novembro, um sábado, no Estádio Metropolitano de Barranquilla (Colômbia).