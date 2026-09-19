TV Brasil exibe final do Brasileirão feminino A2 com Vasco e Itabirito

transmite, neste domingo (20), a partir das 10h45, a partida de volta da grande final do Brasileirão Feminino Série A2, entre Vasco (RJ) e Itabirito (MG). A decisão será em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

A transmissão integra a estratégia da

de ampliar a visibilidade das competições femininas.

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta, e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o clima de decisão e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela

e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026.

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