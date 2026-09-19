Brasil é eliminado pela Espanha nas quartas da Copa Feminina sub-20

O resultado eliminou o time da técnica Camilla Orlando nas quartas de final da Copa do Mundo feminina sub-20.

O gol das europeias foi marcado aos 26 minutos do primeiro tempo. Rosalia cruzou e Pau Comendador concluiu de cabeça. A Espanha enfrenta, agora, a Itália na semifinal.

Enquanto isso, o Brasil volta para casa. As jogadoras conseguiram três vitórias na primeira fase: 4 a 1 contra a Tanzânia, 3 a 0 diante do Canadá e 2 a 1 sobre a Inglaterra.

Já nas oitavas de final, a vaga foi conquistada na disputa de pênaltis diante dos Estados Unidos. A Seleção ainda tenta o título inédito, as melhores campanhas foram o terceiro lugar em 2006 e 2022.

A Espanha tenta o bicampeonato depois do título de 2022 sobre o Japão.