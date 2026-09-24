Sorteio define grupos da Copinha F que terá transmissão da TV Brasil

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou, nessa quarta-feira (23), os grupos da quarta edição da Copinha F, versão feminina da Copa São Paulo, maior competição de base do país. A cerimônia ocorreu em uma casa de eventos na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista. O torneio sub-20 terá transmissão da

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. Nas duas últimas edições, o campeão foi conhecido na Mercado Livre Arena Pacaembu. Em 2024, o Fluminense levantou o troféu. Já no ano passado, o Rubro-Negro levou o bi.

Chaves definidas

Arquirrival alviverde, o Corinthians figura no Grupo B, que homenageia o Copan, um dos edifícios mais importantes de São Paulo, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A chave ainda terá Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Ação, com as partidas no Estádio Nicolau Alayon.

O Parque do Ibirapuera nomeia o Grupo C, sediado no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret), que fica no Tatuapé, bairro da zona leste da cidade. Os integrantes são: Ferroviária, Centro Olímpico, Grêmio e Aliança-GO.

O Grupo D, com jogos na Arena Ibrachina, situada na Mooca, também na zona leste, representa o Mercadão, como é conhecido o famoso Mercado Municipal paulistano. A chave conta com São Paulo, Fluminense, Vitória e Criciúma.

O Grupo E leva o nome do Parque Estadual da Cantareira, que tem uma das maiores áreas urbanas de Mata Atlântica preservada no mundo. O Ceret será palco das disputas entre Santos, Botafogo, Internacional e Sport.

Meio ambiente

. Por meio de parceria da FPF com a prefeitura de São Paulo, uma muda de árvore foi plantada a cada gol marcado, no parque do Ceret. Ao todo, foram plantadas 170 mudas. Para este ano, a meta é que cada gol represente o plantio de cinco novas árvores.