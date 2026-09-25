Brasileirão Feminino: TV Brasil transmite Corinthians e São Paulo

A exibição do clássico Majestoso tem início a partir das 16h10 com bola rolando direto da Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16h30.

O Corinthians garantiu a vaga na decisão ao bater o Bahia nos dois confrontos, ambos por 1 a 0 - o primeiro na Arena Fonte Nova e o segundo na Neo Química Arena. Já o São Paulo carimbou o passaporte para a final ao eliminar o Flamengo com duas vitórias: 3 a 1 no jogo de ida, no estádio Luso-Brasileiro, e 1 a 0 na volta, no Brinco de Ouro da Princesa.

São Paulo e Corinthians voltam a se enfrentar na partida decisiva de volta no dia 3 de outubro no Estádio MorumBIS, também na capital paulista.

Futebol feminino

As exibições fazem parte da estratégia da

, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe os jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a

, que podem retransmitir a programação da

em seus estados.

A edição de 2026 do campeonato mobiliza 18 equipes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata com duelos de ida e volta.

Os times reunidos na Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o mata-mata na Série A1 e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do

. A premiação criada pela

e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.



Acompanhe a programação da

pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no

, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.



Brasileirão Feminino Série A1 Corinthians X São Paulo Sábado (26), a partir das 16h10, na TV Brasil.