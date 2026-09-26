Fórmula 1: Russell supera Verstappen por 0.1s e vence GP do Azerbaijão

O GP do Azerbaijão, na manhã deste sábado (26), teve fim emocionante. Numa corrida com seis abandonos e muitas bandeiras amarelas, o britânico George Russell, da Mercedes, terminou apenas 0.196s à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, em uma das corridas mais apertadas da história.

Lá em cima, Russell seguiu soberano depois de largar na pole, mas viu os adversários se aproximarem depois das diversas pausas durante a corrida. Na reta final, Verstappen colocou pressão no britânico, passando várias voltas a menos de um segundo de distância do líder. Enquanto isso, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, que havia largado logo atrás de Antonelli, na 17ª posição, se aproveitou de algumas desistências para ganhar posições, terminando em 13º.

Os pilotos já voltam às pistas no próximo fim de semana, quando ocorre o GP do Bahrein.