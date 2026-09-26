Fórmula 1: Russell supera Verstappen por 0.1s e vence GP do Azerbaijão

Lá em cima, Russell seguiu soberano depois de largar na pole, mas viu os adversários se aproximarem depois das diversas pausas durante a corrida. Na reta final, Verstappen colocou pressão no britânico, passando várias voltas a menos de um segundo de distância do líder. Enquanto isso, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, que havia largado logo atrás de Antonelli, na 17ª posição, se aproveitou de algumas desistências para ganhar posições, terminando em 13º.Russell aguentou a pressão de Verstappen e garantiu a terceira vitória na temporada, chegando a 236 pontos na tabela de classificação de pilotos, em segundo lugar. Antonelli, que fechou a corrida em quinto, ainda tem uma frente confortável.
Os pilotos já voltam às pistas no próximo fim de semana, quando ocorre o GP do Bahrein.