Saiba as diretrizes para desenvolvimento do futebol feminino no Brasil

futebol feminino brasileiro passa a ter diretrizes legais permanentes para o desenvolvimento da modalidade no país. A nova lei, publicada no Diário Oficial da União, reconhece a modalidade como prioridade da política pública esportiva nacional.
Além disso, o texto define ações para ampliar a participação de mulheres no esporte, fortalecer a profissionalização das competições e combater diferentes formas de discriminação.
A legislação prevê ainda a promoção da equidade de oportunidades no futebol feminino, ao considerar desigualdades territoriais, socioeconômicas, raciais, etárias e relacionadas às pessoas com deficiência.
Também determina a adoção de medidas para garantir a segurança, a integridade física e psicológica das atletas, além da proteção dos direitos ligados à gravidez e à maternidade.
Diretrizes
Entre os objetivos da nova lei estão:
- Garantia do direito ao esporte para meninas e mulheres;
- Promoção da igualdade de oportunidades no futebol feminino;
- Incentivo à igualdade salarial entre homens e mulheres no esporte;
- Combate à discriminação, ao racismo, à intolerância e à violência contra as mulheres;
- Ampliação da participação feminina em cargos de gestão, direção técnica e arbitragem;
- Proteção dos direitos relacionados à gravidez e à maternidade;
- Cooperação entre União, estados, Distrito Federal e municípios para fortalecer a modalidade.
AtribuiçõesA lei atribui ao Ministério do Esporte a responsabilidade de promover condições favoráveis para o desenvolvimento do futebol feminino profissional e amador.
Entre as medidas previstas estão o estímulo à inclusão da modalidade em programas de formação esportiva, o apoio a competições de base e o incentivo à criação de calendários organizados com antecedência para clubes, atletas e demais profissionais do setor.
O texto também prevê ações voltadas à capacitação e à empregabilidade de mulheres em diferentes funções ligadas ao futebol, como arbitragem, treinamento, gestão e educação física. Além disso, o governo poderá fomentar parcerias entre escolas, universidades e clubes para a identificação e o desenvolvimento de talentos.