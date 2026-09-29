Saiba as diretrizes para desenvolvimento do futebol feminino no Brasil

Além disso, o texto define ações para ampliar a participação de mulheres no esporte, fortalecer a profissionalização das competições e combater diferentes formas de discriminação.

A legislação prevê ainda a promoção da equidade de oportunidades no futebol feminino, ao considerar desigualdades territoriais, socioeconômicas, raciais, etárias e relacionadas às pessoas com deficiência.

Também determina a adoção de medidas para garantir a segurança, a integridade física e psicológica das atletas, além da proteção dos direitos ligados à gravidez e à maternidade.

Diretrizes

Entre os objetivos da nova lei estão:

Garantia do direito ao esporte para meninas e mulheres;

Promoção da igualdade de oportunidades no futebol feminino;

Incentivo à igualdade salarial entre homens e mulheres no esporte;

Combate à discriminação, ao racismo, à intolerância e à violência contra as mulheres;

Ampliação da participação feminina em cargos de gestão, direção técnica e arbitragem;

Proteção dos direitos relacionados à gravidez e à maternidade;

Cooperação entre União, estados, Distrito Federal e municípios para fortalecer a modalidade.

Atribuições

Entre as medidas previstas estão o estímulo à inclusão da modalidade em programas de formação esportiva, o apoio a competições de base e o incentivo à criação de calendários organizados com antecedência para clubes, atletas e demais profissionais do setor.

O texto também prevê ações voltadas à capacitação e à empregabilidade de mulheres em diferentes funções ligadas ao futebol, como arbitragem, treinamento, gestão e educação física. Além disso, o governo poderá fomentar parcerias entre escolas, universidades e clubes para a identificação e o desenvolvimento de talentos.

