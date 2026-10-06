Alison dos Santos concorre ao prêmio Melhor do Ano da World Athetics

Além do paulista de São Joaquim da Barra, outros nove atletas homens concorrem com Piu ao prêmio, entre eles o sueco Mondo Duplantis (recordista mundial no salto com vara) e o queniano Sebastian Sawe, que este ano foi o mais rápido na história da maratona de Londres, com o tempo de 1h59min30. Na relação de10 corredoras mulheres indicadas
não constam representantes brasileiras.
Os finalistas ao prêmio de Melhor Atleta do Ano serão definidos por meio de votação até meia-noite de 17 de outubro (horário da Europa Central). Quatro grupos estão aptos a votar, cada um com 25% de peso: fãs da World Athetics (clique AQUI para votar)
; atletas que tenham disputado competições da World Athetics Series 2026; profissionais da imprensa; e integrantes da Família World Athletics, como membros do Conselho e de comissões, organizadores de competições e representantes de atletas.
The 2026 Mens World Athlete of the Year Nominees Who has your vote? https://t.co/QGROSu3J3K Voting closes on Saturday 17th of October at 11:59 PM CEST. #AthleticsAwards https://t.co/62wyFKXJdrWorld Athletics (@WorldAthletics) October 6, 2026
Os três finalistas em cada gênero serão anunciados nos dias 10 e 11 de novembro. A entrega do prêmio Melhor Atleta do Ano será em Mônaco, em 29 de novembro.
Duas vezes medalhista olímpico (bronze em Tóquio 2020 e Paris 2024), Piu estabeleceu o novo recorde mundial na prova dos 400m com barreiras ao cravar 45s80 na Diamond Lague Zurique (Suíça), superando a marca anterior (45s94) do norueguês Karsten Warholm, obtida em 2021 na Olimpíada de Tóquio. O paulista também foi tricampeão da Liga Diamante ao vencer todas as seis etapas da Diamond League que disputou: Shaoxing (China), Xiamen (China), Oslo (Noruega), Estocolmo (Suécia), Silésia (Polônia), Zurique (Suíça) e Bruxelas (Bélgica). Piu já arrematara a Liga Diamente em 2022 e 2024.
Em setembro, Alison do Santos também venceu a primeira edição do Mundial de Atletismo Ultimate, em Budapeste (Hungria), que reuniu os melhores do planeta, entre eles o norte-americano Rai Benjamin e o norueguês Warholm.