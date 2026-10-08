Calderano vence 3ª e terá Félix Lebrun pela frente no Smash China

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Calderano e Lebrun vem protagonizando disputas acirradas no circuito internacional. Em 2024, o carioca amargou derrota para o francês na disputa da medalha de bronze na Olimpíada de Paris. Os dois já duelaram oito vezes, com cinco vitórias para Lebrun contra três do brasileiro. A última vitória de Calderano contra Lebrun foi no ano passado, por 4 a 2, na final do WTT Star Contender Ljubljana.

Em março deste ano os dois travaram uma batalha de sete sets no WTT Champions Chongqing, antes de Lebrun selar a vitória por 4 sets a 3. O encontro mais recente ocorreu em agosto, nas quartas do Europe Smash 2026, na Suécia, quando o rival levou a melhor por 4 sets a 1.

Vitórias de Calderano no China Smash

Primeira rodada: Hugo Calderano 3 x 0 Dimitrij Ovtcharov (ALE) - 11/9, 11/9 e 11/8

Segunda rodada: Hugo Calderano 3 x 0 An Jaehyun (COR) - 11/5, 11/9 e 12/10

Oitavas de final: Hugo Calderano 3 x 0 Patrick Franziska (ALE) - 11/2, 11/5 e 11/7