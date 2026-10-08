Parataekwondo brasileiro é campeão de Grand Prix em Paris com 6 pódios

Também teve dobradinha brasileira no pódio da categoria até 57 kg. Após uma decisão 100% nacional, a paraibana Silvana Cardoso arrematou o ouro ao superar por 2 rounds a 0 a gaúcha Maria Eduarda Stumpf, que ficou com a prata.
Natural do Rio de Janeiro, Valter Sedano subiu ao pódio da categoria até 70 kg, após revés na final para o mexicano Juan Diego García López por 2 rounds a 0. A última prata do país ficou com o paraibano Valter Sedano, que perdeu a final para o cazaque Nurlan Dombayev, por 2 rounds a 0.
Quem também subiu ao pódio foi o paranaense Gustavo Antony Ruppel, com bronze nos 58 kg. O brasileiro saiu na frente na semifinal contra o israelense Asaf Yasur, que o derrotou de virada por 2 rounds a 1. Na sequência Yasur foi campeão na categoria.
A performance do Brasil em Paris foi a melhor desde o início do Grand Prix, competição que distribui até 60 pontos no ranking mundial para atletas que sobem ao pódio. Na primeira etapa do Grand Prix em Roma (Itália), o país faturou um ouro e uma prata. Na etapa seguinte, em Muju (Coreia do Sul), foram mais quatro pódios (um ouro, uma prata e dois bronzes).
O próximo compromisso da seleção brasileira será o Mundial, de 20 a 22 de novembro, em Muju (Coréia do Sul). Depois, em 28 de novembro, o país disputa a quarta e última etapa do Grand Prix em Astana (Cazaquistão).