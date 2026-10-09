Fifa: um em cada cinco ataques virtuais na Copa do Mundo foi racista

O relatório foi divulgado nesta sexta-feira (9), véspera do Dia Mundial da Saúde Mental, lembrado neste sábado (10).

A análise feita entre os dias 9 de junho e 20 de julho envolveu as plataformas X (antigo Twitter), Instagram, Facebook e TikTok. O monitoramento englobou contas oficiais das 48 seleções participantes e 1.606 pessoas, sendo 1.248 atletas, 188 treinadores e membros de comissão técnica e 170 oficiais de arbitragem.

Segundo a entidade,

As mensagens constam entre as 477.217 que foram submetidas à revisão humana após apontamento da inteligência artificial do serviço de proteção de redes sociais da Fifa.

Esse serviço tem uma ferramenta que oculta conteúdos indesejados para proteger os participantes em competições realizadas pela organização. De acordo com a federação, 60,7 milhões de mensagens foram veiculadas nas plataformas da Fifa e das seleções no período da Copa. Do total, houve um bloqueio automático de 9,2 milhões de postagens (15%) antes mesmo de elas serem vistas pelo público.

Conforme o monitoramento,

O atleta em questão também foi alvo de homofobia, sexismo e transfobia. Ainda de acordo com a Fifa,

Durante a Copa,

O relatório também apontou que 15% das publicações revisadas traziam alegações de corrupção - direcionadas, em maior parte, à própria Fifa - e que 14% eram ameaças violentas, com o pico após a vitória da Noruega sobre o Brasil, por 2 a 1, nas oitavas de final. O monitoramento ainda registrou que 12% das postagens continham ataques xenofóbicos.

De acordo com o estudo,