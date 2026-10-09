CBF divulga calendário masculino para 2027 com pausa da Copa Feminina

O Mundial será disputado entre os dias 24 de junho e 25 de julho. A interrupção é uma exigência da Federação Internacional de Futebol (Fifa) aos países-sede do evento.

Dos 78 locais selecionados pela entidade para treinamentos das seleções e jogos da Copa, 55 são normalmente utilizados por times das quatro divisões nacionais masculinas.

A Série A do Brasileirão começa em 27 de janeiro e segue até 1º de dezembro. As 19 rodadas do primeiro turno serão disputadas nos primeiros seis meses da temporada. A competição será paralisada em 17 de junho para a Copa Feminina e retomada no dia 28 de julho.

A Série B inicia somente em 20 de março e ocorre até 27 de novembro. No momento da interrupção para o Mundial, em 15 de junho, o torneio estará na 13ª rodada. As partidas retornam em 27 de julho.

As outras divisões nacionais dão a largada em 4 de abril. A Série C, que vai até 31 de outubro, e a D, que tem conclusão esperada para 12 de setembro, serão paralisadas durante a primeira fase da Copa (19 de junho a 10 de julho). Segundo a CBF, as datas podem ser otimizadas após a definição dos locais de treinamento das seleções participantes do Mundial, que será feita depois do sorteio dos grupos, em 11 de dezembro.

A Copa do Brasil, com 128 clubes, vai de 6 de janeiro a 5 de dezembro. As equipes da primeira divisão entram diretamente na quinta fase. Os campeões estaduais de 2026 estreiam a partir da segunda fase - exceto os clubes da Série A.

As Copas regionais (Verde, Sul-Sudeste e Nordeste) estão agendadas de 24 de março a 13 de junho. Já os campeonatos estaduais têm suas datas distribuídas entre 10 de janeiro e 7 de março, período que também engloba quatro rodadas do Brasileirão.

Por fim, a Supercopa Rei, confronto que reúne os campeões brasileiro e da Copa do Brasil em jogo único, será no dia 24 de janeiro, abrindo oficialmente a temporada de 2027. O local da partida ainda não foi definido.

Construímos um desenho que respeita as datas internacionais e recebe a Copa do Mundo Feminina de forma organizada. Conseguimos distribuir as competições ao longo da temporada, com equilíbrio e racionalidade na definição das datas, além de assegurar flexibilidade para eventuais ajustes e para o bom andamento do calendário, descreveu o diretor de Competições da CBF, Julio Avellar, em comunicado à imprensa.